Yamal é cortado na Espanha por procedimento médico feito sem aviso à federação

Yamal é cortado na Espanha por procedimento médico feito sem aviso à federaçãoEntidade afirma que Barcelona realizou tratamento no jovem atacante sem comunicação prévia; caso reacende atrito entre as duas partes
A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) cortou nesta terça-feira (11) o atacante Lamine Yamal da seleção espanhola antes dos jogos contra Geórgia e Turquia. A federação tomou a decisão ao descobrir que o Barcelona submeteu o jogador, de 18 anos, a um procedimento médico sem aviso prévio.
De acordo com a RFEF, Yamal passou por um tratamento por radiofrequência para aliviar dores no púbis na manhã de segunda-feira (10), horas antes do início da concentração da seleção. No entanto, os médicos da federação só souberam do caso no início da tarde, o que gerou “surpresa e desconforto” dentro da equipe médica.
Antes, porém, na noite de domingo, o departamento médico da seleção recebeu um relatório indicando a necessidade de repouso entre sete e dez dias. Portanto, diante desse cenário, a RFEF decidiu dispensar o jogador, alegando que a prioridade era “preservar sua saúde e bem-estar”.
Além disso, o episódio intensificou o clima de tensão entre a federação e o Barcelona. Porém, o atrito entre as partes começou em setembro. O técnico Hansi Flick acusou o treinador da seleção, Luis de la Fuente, de “não proteger Yamal” durante compromissos internacionais.
Com a dispensa, o jovem atacante retorna ao Barcelona para continuar o tratamento sob supervisão do clube.
Leia abaixo o comunicado da RFEF:
“Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomarem conhecimento, às 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início da concentração oficial com a seleção nacional, de que o jogador Lamine Yamal havia sido submetido, na manhã do mesmo dia, a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de dores na região do púbis.
Esse procedimento foi realizado sem comunicação prévia ao departamento médico da seleção, que só recebeu detalhes através de um relatório às 22h40 da noite anterior, no qual constava a recomendação de repouso entre 7 e 10 dias.
Diante dessa situação, e priorizando em todo momento a saúde, segurança e bem-estar do jogador, a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu dispensar o atleta da atual convocação.
Confiamos em sua boa recuperação e desejamos-lhe uma melhora rápida e completa.”