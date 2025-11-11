Yamal é cortado na Espanha por procedimento médico feito sem aviso à federação

Entidade afirma que Barcelona realizou tratamento no jovem atacante sem comunicação prévia; caso reacende atrito entre as duas partes / Crédito: Jogada 10

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) cortou nesta terça-feira (11) o atacante Lamine Yamal da seleção espanhola antes dos jogos contra Geórgia e Turquia. A federação tomou a decisão ao descobrir que o Barcelona submeteu o jogador, de 18 anos, a um procedimento médico sem aviso prévio. De acordo com a RFEF, Yamal passou por um tratamento por radiofrequência para aliviar dores no púbis na manhã de segunda-feira (10), horas antes do início da concentração da seleção. No entanto, os médicos da federação só souberam do caso no início da tarde, o que gerou “surpresa e desconforto” dentro da equipe médica.

Antes, porém, na noite de domingo, o departamento médico da seleção recebeu um relatório indicando a necessidade de repouso entre sete e dez dias. Portanto, diante desse cenário, a RFEF decidiu dispensar o jogador, alegando que a prioridade era “preservar sua saúde e bem-estar”. Além disso, o episódio intensificou o clima de tensão entre a federação e o Barcelona. Porém, o atrito entre as partes começou em setembro. O técnico Hansi Flick acusou o treinador da seleção, Luis de la Fuente, de “não proteger Yamal” durante compromissos internacionais. Com a dispensa, o jovem atacante retorna ao Barcelona para continuar o tratamento sob supervisão do clube. Leia abaixo o comunicado da RFEF: “Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar sua surpresa e desconforto após tomarem conhecimento, às 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início da concentração oficial com a seleção nacional, de que o jogador Lamine Yamal havia sido submetido, na manhã do mesmo dia, a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de dores na região do púbis.