William elogia competição no Cruzeiro e deixa futuro “nas mãos do Pedrinho”

Lateral tem contrato até o fim de 2026, mas afirma que decisão sobre permanência ou novas contratações é do dono da SAF / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito William vive um bom momento no Cruzeiro. Ele se firmou como titular na equipe de Leonardo Jardim, principalmente após a lesão de Fagner. Recentemente, ele ganhou a concorrência do jovem Kauã Moraes. No entanto, o camisa 12 elogiou a disputa interna. “A gente tem que torcer para que o melhor jogue. Quando o Kauã jogar, pode ter certeza que eu vou estar torcendo muito por ele”, afirmou o jogador.

Apesar do bom momento, o jogador deixou seu futuro em aberto. Com contrato até o fim de 2026, William colocou a decisão sobre sua permanência nas mãos de Pedrinho, dono da SAF do clube. Inclusive, ele foi direto: “O que o Pedrinho decidir, está decidido”. Desse modo, o lateral se eximiu da pressão sobre novas contratações para a posição: “Se no ano que vem o Cruzeiro trouxer jogador… não depende de mim. Eu vou estar fazendo o meu melhor sempre”.

Foco de William é a reta final do Campeonato Brasileiro No momento, o foco total é na reta final do Brasileirão. O Cruzeiro, aliás, ainda disputará a semifinal da Copa do Brasil, mas apenas após o fim do campeonato de pontos corridos. Por isso, William destacou a mentalidade do grupo: “A gente está disputando cada jogo como uma final”. Afinal, o time precisa garantir a melhor posição possível na tabela.

Por fim, William comentou sobre o desgaste e a possibilidade de ser poupado pelo técnico Leonardo Jardim. O lateral, contudo, garantiu empenho máximo sempre que for escalado: “Enquanto ele colocar a gente em campo, a gente vai fazer o nosso melhor”. Consequentemente, ele reforçou seu compromisso: “a gente representa um clube gigantesco e não dá pra ser diferente de todo mundo”.