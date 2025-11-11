Wendel explica fim da negociação com o Botafogo: “Desistiram no último momento”Volante ressalta que o Alvinegro "demonstrava quase uma obsessão" em contratá-lo e que a desistência causou surpresa no início de 2025
No início da temporada, o Botafogo chegou a acertar a chegada de Wendel, do Zenit, mas o negócio caiu por terra quatro meses depois. Afinal, o clube carioca alegou que não conseguiu concretizar a transação por causa de sanções geopolíticas entre os Estados Unidos, país natal de John Textor, e a Rússia.
Vale destacar que a Gazprom, estatal sancionada pelo governo dos EUA devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, controla o clube russo. O jogador estava no Rio de Janeiro em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, quando o Glorioso comunicou a desistência.
“Eu tenho consciência de que é uma difícil negociação para qualquer clube brasileiro, pelos valores envolvidos. Foi uma longa negociação, o clube há muito tempo fazia contato com meu estafe e demonstrava quase uma obsessão em me contratar. Quando desistiram no último instante e deram essa justificativa, eu só posso mesmo acreditar, né? Não é possível que tenham mudado completamente de opinião em pouco tempo”, disse Wendel ao portal “ge”.
“Eu já tinha feito a mudança e (estava) me recondicionando fisicamente para estar 100% quando fosse me apresentar. A reação na hora foi de muita surpresa, porque o Botafogo tentava minha contratação há alguns anos. Quando finalmente conseguiram e estava tudo assinado, desistiram no último momento”, completou.
Sem novo contato
De acordo com o volante, John Textor e os dirigentes alvinegros não entraram mais em contato. Ele também fez questão de dizer que aceitou a proposta por causa do projeto esportivo do clube carioca, que havia vencido Libertadores e Brasileirão. Em sua história recente, o Alvinegro fez outras negociações com o clube russo, com a contratação de Artur e a saída de Luiz Henrique.
“O clube tinha acabado de ganhar o Brasileiro e a Libertadores, parecia manter um projeto ambicioso. Certamente isso ajudou a me convencer, pois estava feliz já aqui no Zenit. Gosto muito do Brasil, da minha cidade, mas tenho uma ótima vida aqui em São Petersburgo. Para sair daqui, tem que ser realmente um projeto que me convença”, explicou o jogador, que tem contrato com o Zenit até o fim da temporada 2028/2029.
“Como eu disse, sou feliz aqui. Tenho contrato e estou cumprindo da melhor maneira. Me dedicando e ganhando títulos. Em toda janela surgem oportunidades, mas sempre deixo claro para meu empresário que primeiro precisam se acertar com o Zenit e mostrar um projeto bacana para minha carreira”, concluiu.
