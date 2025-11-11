Wendel explica fim da negociação com o Botafogo: “Desistiram no último momento”

Vale destacar que a Gazprom, estatal sancionada pelo governo dos EUA devido à guerra entre Rússia e Ucrânia, controla o clube russo. O jogador estava no Rio de Janeiro em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, quando o Glorioso comunicou a desistência.

No início da temporada, o Botafogo chegou a acertar a chegada de Wendel, do Zenit, mas o negócio caiu por terra quatro meses depois. Afinal, o clube carioca alegou que não conseguiu concretizar a transação por causa de sanções geopolíticas entre os Estados Unidos, país natal de John Textor, e a Rússia.

“Eu tenho consciência de que é uma difícil negociação para qualquer clube brasileiro, pelos valores envolvidos. Foi uma longa negociação, o clube há muito tempo fazia contato com meu estafe e demonstrava quase uma obsessão em me contratar. Quando desistiram no último instante e deram essa justificativa, eu só posso mesmo acreditar, né? Não é possível que tenham mudado completamente de opinião em pouco tempo”, disse Wendel ao portal “ge”.

“Eu já tinha feito a mudança e (estava) me recondicionando fisicamente para estar 100% quando fosse me apresentar. A reação na hora foi de muita surpresa, porque o Botafogo tentava minha contratação há alguns anos. Quando finalmente conseguiram e estava tudo assinado, desistiram no último momento”, completou.

Sem novo contato

De acordo com o volante, John Textor e os dirigentes alvinegros não entraram mais em contato. Ele também fez questão de dizer que aceitou a proposta por causa do projeto esportivo do clube carioca, que havia vencido Libertadores e Brasileirão. Em sua história recente, o Alvinegro fez outras negociações com o clube russo, com a contratação de Artur e a saída de Luiz Henrique.