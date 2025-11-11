Vojvoda faz apelo à torcida e Santos aposta na Vila para reagir no Brasileirão

Após derrota para o Flamengo, Peixe chega a cinco jogos sem vencer e tenta usar o apoio da torcida em sequência decisiva / Crédito: Jogada 10

O Santos segue afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No último domingo (09/11), o time até esboçou uma reação no Maracanã, mas perdeu por 3 a 2 para o Flamengo, pela 33ª rodada, e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória. Agora são três derrotas e dois empates no período. Com 33 pontos, o Peixe ocupa a 17ª colocação, dois atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. A missão de reagir será colocada à prova nas próximas rodadas, quando a equipe terá dois compromissos seguidos na Vila Belmiro: contra o Palmeiras, neste sábado, e o Mirassol, logo na sequência.

Os adversários, porém, não trazem boas lembranças. O Palmeiras é o atual líder e venceu o clássico mais recente, no Allianz Parque, enquanto o Mirassol é a grande surpresa da temporada e ocupa a quarta posição. Diante da pressão, o técnico Juan Pablo Vojvoda fez um apelo direto à torcida santista. “Eu e meus jogadores precisamos da nossa torcida, principalmente na Vila Belmiro. Compreendo a situação, entendo o torcedor, mas quero um torcedor que esteja junto de nós. Depois que terminar o jogo, eles podem avaliar se fizemos um bom jogo ou não. Mas durante o jogo, quero o torcedor na Vila que nos leve para cima”, disse o argentino. “Os jogadores precisam da torcida, eu também levanto a mão e preciso deles. É o momento de estar juntos. Vou exigir entrega máxima dos meus jogadores, que não desistam e continuem lutando”, completou. Santos com dificuldades na Vila Apesar da sequência em casa, o Santos tem encontrado dificuldades na Vila Belmiro. O time é o quarto pior mandante do campeonato, com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas, totalizando 44,4% de aproveitamento. Além disso foram 16 gols marcados e 18 sofridos.

Mesmo assim, o diretor de futebol, Alexandre Mattos, acredita que o apoio da torcida será fundamental para a permanência na Série A. “Não temos que esconder nossas dificuldades. Está claro que precisamos sair dessa situação. O que eu sei é que nós vamos sair. Nós temos jogos em casa, com o nosso torcedor. A torcida do Santos tem ajudado e muito de todas as maneiras possíveis, e isso é uma arma que temos”, afirmou. “Humildemente, pedimos esse apoio nesses próximos dois jogos, que são importantíssimos. Já joguei contra o Santos na Vila e sei como é difícil. A torcida está fazendo a parte dela. O que temos de convicção de que vamos sair disso passa muito pelo nosso estádio e pelo nosso torcedor”, concluiu.