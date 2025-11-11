Vitor Roque será julgado por homofobia e pode não jogar mais no Brasileirão

Atacante fez uma postagem considerada preconceituosa após a virada sobre o São Paulo por 3 a 2, pela competição nacional

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o atacante Vitor Roque, do Palmeiras , na próxima segunda-feira (17). Em pauta, um post homofóbico do jogador nas redes sociais.

Dessa maneira, o camisa 9 passará por julgamento na 2ª Comissão Disciplinar do STJD por uma postagem na web após a vitória de virada do Palmeiras sobre o São Paulo por 3 a 2, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, Vitor Roque postou a imagem de um tigre, seu apelido, mordendo o pescoço de um veado.

Assim, o jogador do Verdão foi enquadrado no artigo 243-G do Código de Justiça Desportiva Brasileira, que trata sobre discriminação. Em caso de condenação, Vitor Roque pode pegar de cinco a dez jogos de suspensão.

Caso haja a punição, é provável que o atacante não atue mais no Campeonato Brasileiro deste ano, já que o Palmeiras tem apenas mais seis jogos a disputar – contra o Santos, no sábado, Vitor Roque já não estará à disposição por conta da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia. No entanto, o jogador poderia atuar na decisão da Libertadores contra o Flamengo, no dia 29 de novembro.

O Palmeiras lidera o Brasileirão, dividindo a ponta com o Flamengo, ambos com 68 pontos. No entanto, o Verdão leva vantagem por ter uma vitória a mais na competição.