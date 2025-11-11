Virginia assusta a web ao indicar suposta separação de Vini Jr

Virginia assusta a web ao indicar suposta separação de Vini JrInfluenciadora faz postagem enigmática em que aponta possível mudança de condição de relacionamento e possível término com atacante da Seleção
Virginia Fonseca provocou um rebuliço e debates nas redes sociais ao fazer uma postagem enigmática. A produtora de conteúdo publicou um registro no Instagram em que se autointitula como “mãe solteira” na legenda dos stories. Apesar da postagem ficar ativa por apenas poucos minutos, os internautas deduziram diferentes cenários e especularam a separação de Vini Jr. Com a repercussão do caso, a assessoria da apresentadora comunicou à revista “Quem” que o namoro permanece intacto.
Uma das atitudes dos usuários da web foi capturar a tela e reproduzir o registro que Virginia fez apesar de disponível por pouco tempo. Assim, começaram a criar hipóteses de um suposto fim da relação com o atacante do Real Madrid. Isso porque a postagem poderia ser um sinal de um desentendimento recente e a decisão de ambos pelo término.
Desse modo, com o intuito de desmentir os rumores, fez uma outra publicação com sentido contrário, ao lado do jogador da Seleção Brasileira em momento de afeto.
“Já começando a semana com muita saudade”, ressaltou Virginia.
O comportamento da apresentadora também causou diferentes iniciativas e opiniões dos internautas com relação ao episódio.
“Ela apagou rapidamente”, apontou um usuário da internet.
Em seguida, um segundo consumidor das redes sociais expõe seu ponto de vista.
“Mas ela é solteira, gente. Para mim, se você não é casada, você é solteira. Eles são namorados e não marido e mulher”, avaliou.
Mudanças na vida de Virginia
A legenda em que produtora de conteúdo sinaliza ser uma mãe solteira é em alusão ao fato de ter três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. As crianças são originárias do relacionamento anterior da influenciadora com o cantor Zé Felipe. A relação deles chegou ao fim em maio de 2025. Inclusive, cerca de cinco meses depois, ela iniciou o namoro com Vini Jr. O atacante decidiu oficializar o pedido à apresentadora em viagem recente a Monaco.
