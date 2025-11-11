Virginia assusta a web ao indicar suposta separação de Vini Jr

Virginia Fonseca provocou um rebuliço e debates nas redes sociais ao fazer uma postagem enigmática. A produtora de conteúdo publicou um registro no Instagram em que se autointitula como “mãe solteira” na legenda dos stories. Apesar da postagem ficar ativa por apenas poucos minutos, os internautas deduziram diferentes cenários e especularam a separação de Vini Jr. Com a repercussão do caso, a assessoria da apresentadora comunicou à revista “Quem” que o namoro permanece intacto. Uma das atitudes dos usuários da web foi capturar a tela e reproduzir o registro que Virginia fez apesar de disponível por pouco tempo. Assim, começaram a criar hipóteses de um suposto fim da relação com o atacante do Real Madrid. Isso porque a postagem poderia ser um sinal de um desentendimento recente e a decisão de ambos pelo término.

Desse modo, com o intuito de desmentir os rumores, fez uma outra publicação com sentido contrário, ao lado do jogador da Seleção Brasileira em momento de afeto. “Já começando a semana com muita saudade”, ressaltou Virginia. O comportamento da apresentadora também causou diferentes iniciativas e opiniões dos internautas com relação ao episódio. “Ela apagou rapidamente”, apontou um usuário da internet.

Em seguida, um segundo consumidor das redes sociais expõe seu ponto de vista. “Mas ela é solteira, gente. Para mim, se você não é casada, você é solteira. Eles são namorados e não marido e mulher”, avaliou.