Trio voltará da Seleção em avião de Leila Pereira, que alfineta Flamengo

Vitor Roque, do Palmeiras, Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco, são os jogadores em questão; saiba detalhes
Três dos seis jogadores que atuam no Brasil e que estão com a Seleção Brasileira voltarão da Europa após o fim da Data Fifa no avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. A mandatária, afinal, disponibilizará o transporte para os retornos de Vitor Roque, de seu time, além de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e Paulo Henrique, do Vasco. E ainda sobrou para o Flamengo.

Segundo informações do “ge” desta terça-feira (11/11), o movimento se dá após pedido dos presidentes dos clubes. Ela confirmou o contato de Pedrinho (Vasco) e Pedrinho (Cruzeiro) e o pronto aceite. Luciano Juba, do Bahia, e a dupla do Flamengo – Alex Sandro e Danilo – não foram citados. Em tom de cutucada, Leila explica.

LEIA MAIS: Seleção perdeu para Senegal no começo do ciclo; o que mudou desde então?

“Espírito de cooperação”, alfineta Leila Pereira

“O Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro, e o Pedrinho, presidente do Vasco, entraram em contato comigo para perguntar se eu poderia trazer outros atletas juntamente com o Vitor Roque no meu avião. Respondi prontamente que ‘sim’, que o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique poderiam voltar conosco ao Brasil sem problema algum. É esse espírito de cooperação que deveria nortear o futebol brasileiro, e não o individualismo que alguns clubes e dirigentes insistem em demonstrar”, afirmou Leila, que estará na Europa e voltará junto do trio.

O retorno, marcado para o dia 18, se dá para que os jogadores possam atuar já na sequência da Data Fifa. A exceção fica por conta de Paulo Henrique, que cumprirá suspensão pelo Vasco no jogo contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 19. O Palmeiras, de Vitor Roque, enfrentará o Vitória, no Allianz, também no dia 19. Já o Cruzeiro, de Fabrício Bruno, entra em campo no dia 20, quando encara o Juventude.

Briga aquece nos bastidores

Na última segunda (10/11), Leila Pereira, aliás, se manifestou sobre o julgamento do Bruno Henrique, do Flamengo. A mandatária subiu o tom e pediu equilíbrio do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) após o meio-campista Allan, do Alviverde, sofrer punição, enquanto o atacante rubro-negro teve a sessão adiada.

“O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo”, escreveu.

Tags

Cruzeiro flamengo Palmeiras Vasco

