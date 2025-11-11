Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sob críticas, Neymar ganha apoio de Thiago Silva, do Fluminense

Ex-companheiro de Seleção Brasileira e PSG, zagueiro tricolor posta imagem com atacante em rede social, nesta terça-feira (11)
A semana do Neymar está sendo conturbada por causa da postura na derrota do Santos contra o Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, afinal, recebeu críticas por reclamar com seus companheiros em campo e comissão técnica. Além disso, ele passou em branco no Maracanã e teve uma atuação aquém do esperado.

Neymar reclamou de forma enfática com seus companheiros dentro de campo e com o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Ao ser substituído, aos 40 minutos do segundo tempo, o craque reclamou com a comissão técnica e foi para o vestiário antes do apito final. Internamente, os jogadores e dirigentes não aprovaram a atitude do atleta.

Apesar disso, o craque recebeu apoio do diretor de futebol Alexandre Mattos nas redes sociais. Além do dirigente, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, postou uma imagem ao lado de Neymar, no Instagram, e escreveu “Te amo”. Os dois já se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão, sendo uma vitória do Tricolor e um empate, na Vila Belmiro.

A amizade de Thiago Silva e Neymar

Thiago Silva e Neymar têm uma amizade de anos. Os dois disputaram a Copa de 2014 no Brasil como titulares, mas não estiveram em campo na derrota traumática por 7 a 1. Nas quartas, o então capitão levou um cartão amarelo desnecessário, que o tirou da semifinal contra a Alemanha, enquanto o atacante foi vítima de uma joelhada nas costas de Zúñiga – a lesão o tirou do restante do torneio.

A relação ganhou ainda mais força em 2017, quando se tornaram amigos inseparáveis após a chegada de Neymar ao PSG. Os dois, aliás, ainda disputaram as Copas de 2018 e 2022 juntos.

