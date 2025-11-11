São Paulo muda programação e reduz folgas durante a Data-Fifa

Diferentemente do habitual, quando os jogadores recebiam até três dias de descanso, o elenco tricolor terá uma agenda mais curta e voltada para avaliações físicas e clínicas. Os atletas lesionados se reapresentam já nesta segunda-feira (10/11), enquanto o restante do grupo inicia exames médicos e testes físicos a partir desta terça-feira (11/11). A meta é antecipar etapas da próxima pré-temporada, de modo que a equipe comece o próximo ano em ritmo mais competitivo.

O São Paulo aproveitará a pausa do Campeonato Brasileiro durante a Data Fifa de novembro para tentar corrigir o rumo em meio a um período de instabilidade. O técnico Hernán Crespo decidiu mudar a rotina do elenco, reduzindo o número de dias de folga e antecipando parte da preparação para 2026.

Durante o período, o Brasileirão será paralisado, com exceção de alguns jogos adiados, por conta dos amistosos da Seleção Brasileira contra Senegal e Tunísia. O Tricolor só voltará a campo no dia 20 de novembro, quando enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h30.

Além de tentar ajustar o desempenho coletivo, o São Paulo pretende recuperar jogadores no departamento médico, que atualmente tem 11 atletas em tratamento. Entre eles Marcos Antônio e Pablo Maia, peças importantes no meio-campo.

São Paulo sonha com vaga na Libertadores

Com 45 pontos e ocupando a oitava colocação, o São Paulo ainda sonha com uma vaga na Pré-Libertadores. O time está seis pontos atrás do Fluminense, sétimo colocado, e encara o clássico contra o Corinthians como uma verdadeira decisão.

O clube também observa de perto o desfecho da Copa do Brasil: caso Cruzeiro ou Fluminense conquiste o título, o G7 pode virar G8, abrindo mais uma vaga para o torneio continental. Ainda assim, dentro do Morumbi, o foco é terminar entre os sete primeiros para não depender de outros resultados.