Saiba como Fluminense pretende aproveitar a pausa da Data Fifa

O Fluminense retorna aos gramados somente no dia 19, quarta-feira, para encarar o Flamengo, às 21h30, como mandante no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. Na sequência, o Tricolor irá visitar o líder Palmeiras, no sábado (22), às 21h30, no Allianz Parque. O jogo, aliás, vai encerrar a maratona de partidas contra times do G4 do torneio nacional. Na sequência, o time faz duelo direto com o São Paulo.

Com a pausa para Data Fifa, o Fluminense ganha um respiro para recuperar os jogadores e ainda se preparar para reta final de Campeonato Brasileiro. Após empate com o Cruzeiro, no Mineirão, o Tricolor ocupa a sétima posição, com 51 pontos, e busca carimbar a vaga para Libertadores. Além da possibilidade via Brasileirão, a equipe carioca ainda está na semifinal da Copa do Brasil.

Para Luis Zubeldía uma das principais missões durante a Data Fifa é a recuperação de jogadores que estão desgastados por conta da sequêcia de jogos. Freytes, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta são os jogadores de linha que mais tiveram sequência em campo. Os quatro são fundamentais para o esquema das partidas.

“Isso é um pouco relativo, né? Porque todos estamos esperando a Data Fifa. E a realidade é que na Data Fifa todos podem querer trabalhar muito, ganhar tempo. Mas a realidade é que o que temos que fazer é recuperar os jogadores com o tempo que temos para trabalhar. Eu já tenho minha experiência aqui e, cada vez que há Data Fifa, falam “Ah, tem que trabalhar”. Mas a realidade é que o único que se pode fazer, claro que há um par de dias a mais para trabalhar, mas o primeiro é recuperar os jogadores de toda a sequência que vêm”, disse Zubeldía em coletiva.

Volta de Ganso

Além disso, a comissão técnica do Fluminense já começa a preparar a volta de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10, afinal, já se recuperou de uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda e tende a ficar à disposição para jogo contra o Fluminense. Ele, entretanto, não atua desde setembro.

“Claro que, se estamos falando de meias-atacantes, Luciano (Acosta) está em bom nível. É uma peça importante para que os três atacantes cresçam. Dá aceleração, verticalidade e posse. Tem drible e aceleração. E ainda é intenso na recuperação. Esse terceiro homem pode ser Ganso, claro. É um jogador que todos já conhecemos, é um jogador criativo que faz todos crescerem no jogo. Creio que já pode estar disponível para a reta final”, contou.