Róger Guedes comenta negociação com o Grêmio: “Quem sabe um dia”

Em entrevista à “ESPN”, Róger Guedes confirmou as propostas realizadas pelo Grêmio e afirmou que o dono do Al Rayyan, do Qatar, não aceitou o negociar.

Alvo do Grêmio na última janela de transferências e protagonista de uma novela com idas e vindas, Róger Guedes comentou a negociação com o clube gaúcho . Em agosto, o Tricolor tentou a contratação do atacante de 29 anos até o último dia do mercado de transferências. No entanto, mesmo com a ajuda de um investidor, não teve sucesso.

“Realmente, houve a proposta (do Grêmio). Fora duas ou três propostas oficiais do Grêmio, por meio do investidor. Fizeram propostas altas aqui para o meu clube, propostas de compras, mas o nosso xeique aqui, que é nosso presidente, acabou optando por não liberar”, disse Róger Guedes à “ESPN”.

O atacante, no entanto, deixou o futuro em aberto. Natural de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, Róger Guedes, inclusive, citou o sonho de seus familiares de o verem com a camisa tricolor.

“Pessoalmente, fiquei feliz com esse reconhecimento da parte do Grêmio. Como sempre falei, nunca neguei a ligação da minha família (com o Grêmio). Quem sabe um dia eu possa vestir a camisa do Grêmio, é algo que eles me pedem também. Mundo do futebol é assim, cada dia a gente está num lugar, é muito rápido. Deixo nas mãos de Deus. A porta sempre está aberta”, disse Róger Guedes.

Grêmio fez proposta milionária por Róger Guedes

O Grêmio tentou a contratação de Róger Guedes durante praticamente toda a última janela de transferências. O clube contava com um aporte financeiro do empresário Marcelo Marques para tentar a contratação do atacante. Na época, o jornalista André Hernan afirmou que o Tricolor chegou a fazer uma proposta de 20 milhões de dólares (pouco mais de R$ 109 milhões, na cotação de época). No entanto, posteriormente, Marcelo Marques disse que a maior oferta teria sido de 10 milhões de euros fixos (R$ 65 milhões na cotação da época).