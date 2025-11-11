Róger Guedes comenta negociação com o Grêmio: “Quem sabe um dia”Grande desejo do Grêmio na última janela de transferências, Róger Guedes falou cobre tratativas frustradas, mas deixou futuro em aberto
Alvo do Grêmio na última janela de transferências e protagonista de uma novela com idas e vindas, Róger Guedes comentou a negociação com o clube gaúcho. Em agosto, o Tricolor tentou a contratação do atacante de 29 anos até o último dia do mercado de transferências. No entanto, mesmo com a ajuda de um investidor, não teve sucesso.
Em entrevista à “ESPN”, Róger Guedes confirmou as propostas realizadas pelo Grêmio e afirmou que o dono do Al Rayyan, do Qatar, não aceitou o negociar.
“Realmente, houve a proposta (do Grêmio). Fora duas ou três propostas oficiais do Grêmio, por meio do investidor. Fizeram propostas altas aqui para o meu clube, propostas de compras, mas o nosso xeique aqui, que é nosso presidente, acabou optando por não liberar”, disse Róger Guedes à “ESPN”.
O atacante, no entanto, deixou o futuro em aberto. Natural de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul, Róger Guedes, inclusive, citou o sonho de seus familiares de o verem com a camisa tricolor.
“Pessoalmente, fiquei feliz com esse reconhecimento da parte do Grêmio. Como sempre falei, nunca neguei a ligação da minha família (com o Grêmio). Quem sabe um dia eu possa vestir a camisa do Grêmio, é algo que eles me pedem também. Mundo do futebol é assim, cada dia a gente está num lugar, é muito rápido. Deixo nas mãos de Deus. A porta sempre está aberta”, disse Róger Guedes.
Grêmio fez proposta milionária por Róger Guedes
O Grêmio tentou a contratação de Róger Guedes durante praticamente toda a última janela de transferências. O clube contava com um aporte financeiro do empresário Marcelo Marques para tentar a contratação do atacante. Na época, o jornalista André Hernan afirmou que o Tricolor chegou a fazer uma proposta de 20 milhões de dólares (pouco mais de R$ 109 milhões, na cotação de época). No entanto, posteriormente, Marcelo Marques disse que a maior oferta teria sido de 10 milhões de euros fixos (R$ 65 milhões na cotação da época).
No Qatar desde 2023, Róger Guedes tem 66 gols e nove assistências em 75 partidas com a camisa do Al-Rayyan. Na atual temporada, são 12 gols e uma assistências em 10 jogos.
