René Simões questiona sobre Neymar na Seleção: “Será que quer mesmo jogar a Copa?”

Nesta semana, a Seleção Brasileira inicia a última Data Fifa de 2025. E, mais uma vez, sem Neymar. Cada vez mais perto da Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti fará apenas mais duas convocações antes do início da competição, em junho do próximo ano. Mas, mesmo fora das últimas listas, o atacante do Santos segue sempre no radar da seleção e no centro das discussões sobre o futuro do time de Ancelotti. No entanto, para um antigo desafeto, a primeira questão que deve ser feita é sobre o próprio desejo de Neymar de representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em entrevista ao Jogada10, René Simões, que até hoje é lembrado por sua polêmica com o então jovem atacante do Santos, em 2010, falou sobre o momento de Neymar e comentou sobre a possibilidade do jogador ser convocado para a Copa.

Em resumo, René Simões, que hoje atua como “mental coach” de treinadores, como Filipe Luís, do Flamengo, além de palestrante motivacional, usou um de seus discursos para indicar um possível caminho para Neymar voltar para a Seleção. Mas tudo começaria pelo próprio desejo do atacante. “Na vida tem seis ‘D’ que você tem que ter. Primeiro é o ‘desejo’. Tenho que querer alguma coisa. Será que ele quer jogar a Copa do Mundo mesmo? Depois tenho que tomar a ‘decisão’. Se eu quero ir para a Copa do Mundo, tomo a decisão de que eu vou. Capacidade técnica, ninguém duvida que ele tem”, disse René Simões ao Jogada10. René Simões fala em “dedicação” e “disciplina” “Depois que tem que ter ‘dedicação’. É o preço que eu vou pagar para atingir aquilo. Eu vou deixar de ir em uma festa, alguma coisa, eu vou treinar mais, vou dormir pensando nisso. Na sequência, tem que ter ‘determinação’. Às vezes não veio a convocação, mas aí eu trabalho mais ainda”, continuou René, que ainda falou sobre “disciplina”. “Também tem que ter ‘disciplina’. Disciplina não é fazer o que eu quero. Eu costumo dizer o seguinte. O cara que acorda 5h da manhã e vai com o maior prazer fazer isso, não é disciplina, é hobby. Disciplina é aquele cara que o médico diz ‘você tem que acordar às 5h e malhar, porque senão você vai acabar ficando doente’. E ele vai. Isso é disciplina. É fazer o que tem que ser feito, gostando ou não. Além disso, tem que ter Deus. Acreditar que Deus me proveu com o talento e o dom, e eu tenho que utilizar”, completou René Simões.

Deus Relembre polêmica de René Simões com Neymar Desde 2010, René Simões é associado a Neymar por uma das primeiras polêmicas da carreira do atacante. Em resumo, durante uma partida entre o Santos e o Atlético-GO de René, vencida pelo Peixe por 4 a 2, Neymar discordou de uma ordem de Dorival Júnior, então técnico do time paulista, que havia falado para Marcel cobrar um pênalti. Afinal, o jovem jogador gostaria de fazer a cobrança, mas, depois, acabou acatando a ordem de Dorival. Então, após a partida, René Simões falou a frase lembrada até hoje após cada nova polêmica de Neymar. “Estou extremamente decepcionado. Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal-educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Está na hora de alguém educar esse rapaz, ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro”, disse René Simões, em 2010.