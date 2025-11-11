Reinaldo cobra convocação para a Seleção: “Se estivesse em clube grande, estaria lá”Lateral faz um grande Brasileirão com a camisa do Mirassol e espera por uma oportunidade na lista de Carlo Ancelotti
Reinaldo é um dos grandes destaques desta edição do Brasileirão. Pelo Mirassol, o lateral faz uma grande campanha com o Leão Caipira, que ocupa a quarta colocação na tabela, uma grata surpresa. Além de tentar confirmar a vaga na Libertadores, o jogador tem um outro desejo: chegar à Seleção Brasileira.
E na visão do jogador, a oportunidade na Amarelinha já deveria ter vindo. Reinaldo recordou da sua melhor temporada pelo São Paulo, em 2020, quando teve 20 participações em gol. Para o lateral, a convocação já poderia ter vindo naquele ano e afirmou que só não recebeu uma oportunidade agora por estar em um clube menor.
“Teve um ano que fiz no São Paulo muito bom, eu merecia ter ido, mas não me chamaram. Vida que segue, agora estou fazendo o meu trabalho no Mirassol e estou nessa expectativa. Com certeza estou na briga, com esses números aí se eu estivesse, não desmerecendo o clube, mas se eu estivesse em um grande clube do Brasil de muitos títulos, eu já estava lá”, ressaltou, em entrevista ao Charla Podcast.
Apesar de parecer ousada, a possibildade de Reinaldo na Seleção não é algo inimaginável. Sua posição é uma das incógnitas até aqui no time. Desde que chegou, Ancelotti já convocou seis jogadores diferentes para a lateral-esquerda: Alex Sandro, Carlos Augusto, Douglas Santos, Caio Henrique e Luciano Jubá. Nenhum deles ainda se firmou titular, o que mostra que a briga está em aberto.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.