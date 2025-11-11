Reinaldo cobra convocação para a Seleção: “Se estivesse em clube grande, estaria lá”

Lateral faz um grande Brasileirão com a camisa do Mirassol e espera por uma oportunidade na lista de Carlo Ancelotti / Crédito: Jogada 10

Reinaldo é um dos grandes destaques desta edição do Brasileirão. Pelo Mirassol, o lateral faz uma grande campanha com o Leão Caipira, que ocupa a quarta colocação na tabela, uma grata surpresa. Além de tentar confirmar a vaga na Libertadores, o jogador tem um outro desejo: chegar à Seleção Brasileira. E na visão do jogador, a oportunidade na Amarelinha já deveria ter vindo. Reinaldo recordou da sua melhor temporada pelo São Paulo, em 2020, quando teve 20 participações em gol. Para o lateral, a convocação já poderia ter vindo naquele ano e afirmou que só não recebeu uma oportunidade agora por estar em um clube menor.