Palmeiras tem desfalques em todos os setores para clássico com o Santos

Verdão tem 12 baixas para o confronto com o Peixe. Abel Ferreira terá de reformular o time titular inteiro

No gol, Weverton segue fora por conta de uma fissura na mão direita, e Carlos Miguel continuará como titular. Na lateral esquerda, Piquerez está com a seleção uruguaia, abrindo espaço Jefté, única opção natural para a função.

O Palmeiras vai encarar o Santos, sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, com um time totalmente modificado. O confronto, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, colocará à prova a profundidade do elenco alviverde. Afinal, Abel Ferreira terá mais de 11 desfalques e precisará montar uma formação alternativa em praticamente todos os setores.

Na defesa, a ausência de Gustavo Gómez, convocado pelo Paraguai, força mudanças. Murilo deve ser mantido, e Bruno Fuchs deve fazer dupla com ele. Há também a possibilidade de Abel montar uma linha de três zagueiros, com Micael completando o trio.

O meio-campo é o setor mais problemático. Emiliano Martínez (Uruguai) está servindo sua seleção, Allan e Andreas Pereira cumprem suspensão, e Lucas Evangelista ainda se recupera de lesão. Assim, Aníbal Moreno surge como única opção natural de volante, com Raphael Veiga podendo atuar mais recuado ou até Bruno Fuchs sendo improvisado novamente na função.

Por fim, no ataque, o Verdão perde a dupla titular Flaco López (Argentina) e Vitor Roque (Brasil). As ausências se somam às de Facundo Torres (Uruguai), Sosa (Paraguai) e Paulinho, que está lesionado.

Assim, a tendência é que Bruno Rodrigues e Felipe Anderson formem o setor ofensivo, repetindo a dobradinha que funcionou contra o Juventude, quando ambos marcaram na vitória por 2 a 0 fora de casa.