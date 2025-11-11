Palmeiras se aproxima da pior defesa da Era Abel Ferreira e acende alerta

Verdão soma 55 gols sofridos em 69 jogos e pode superar o pior número do ciclo sob o comando do técnico português / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras caminha para encerrar a temporada de 2025 com o pior desempenho defensivo desde o início da Era Abel Ferreira. O número de tentos sofridos, aliás, liga um sinal de alerta na reta final do ano. A equipe sofreu 55 gols em 69 partidas (média de 0,79 por jogo) e está a apenas três gols de igualar a marca mais negativa do ciclo do treinador, registrada em 2023, quando levou 57 gols em 73 jogos. O cenário preocupa ainda mais porque o time volta a campo com importantes desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez e Piquerez, considerados pilares da equipe, estão fora do próximo compromisso do Brasileirão. As opções de Abel para o sistema defensivo são Murilo, Bruno Fuchs e Micael, além de Jefté na lateral esquerda.