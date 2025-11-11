Palmeiras se aproxima da pior defesa da Era Abel Ferreira e acende alerta

Palmeiras se aproxima da pior defesa da Era Abel Ferreira e acende alertaVerdão soma 55 gols sofridos em 69 jogos e pode superar o pior número do ciclo sob o comando do técnico português
O Palmeiras caminha para encerrar a temporada de 2025 com o pior desempenho defensivo desde o início da Era Abel Ferreira. O número de tentos sofridos, aliás, liga um sinal de alerta na reta final do ano. A equipe sofreu 55 gols em 69 partidas (média de 0,79 por jogo) e está a apenas três gols de igualar a marca mais negativa do ciclo do treinador, registrada em 2023, quando levou 57 gols em 73 jogos.
O cenário preocupa ainda mais porque o time volta a campo com importantes desfalques no setor defensivo. Gustavo Gómez e Piquerez, considerados pilares da equipe, estão fora do próximo compromisso do Brasileirão. As opções de Abel para o sistema defensivo são Murilo, Bruno Fuchs e Micael, além de Jefté na lateral esquerda.
Entre eles, apenas Fuchs vive boa fase, figurando entre os titulares com regularidade. Murilo foi substituído no intervalo na derrota para o Mirassol, após falhar no primeiro gol, e Micael atuou apenas quatro vezes nos últimos 17 jogos. Na lateral, Jefté, de 21 anos, soma oito partidas desde que chegou ao clube e ainda busca firmar-se como opção confiável.
O desempenho defensivo, contudo, contrasta com a filosofia de Abel Ferreira. No livro “Cabeça Fria, Coração Quente”, o treinador e sua comissão destacam a importância de uma defesa sólida como um dos pilares para conquistar títulos. Especialmente o Brasileirão. Atualmente, o Palmeiras tem a terceira melhor defesa do campeonato, com 28 gols sofridos, atrás apenas de Cruzeiro (22) e Flamengo (20).
Com seis rodadas restantes no Brasileirão e a final da Libertadores marcada para o dia 29 de novembro, contra o Flamengo, o Verdão tenta resgatar o lema tão repetido por Abel: “baliza a zero”.
Gols sofridos do Palmeiras na Era Abel Ferreira
2020: 17 jogos, 10 gols sofridos
2021: 91 jogos, 56 gols sofridos
2022: 74 jogos, 50 gols sofridos
2023: 73 jogos, 57 gols sofridos
2024: 67 jogos, 56 gols sofridos
2025: 69 jogos, 55 gols sofridos (até agora)