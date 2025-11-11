Oscar pode reforçar o São Paulo no clássico contra o Corinthians

Meia se recupera de lesão na panturrilha e tem chance de voltar a ser relacionado após um mês fora dos gramados / Crédito: Jogada 10

O São Paulo pode ter uma novidade importante para o clássico diante do Corinthians, no próximo dia 20, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Oscar, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, está em fase final de tratamento e pode voltar a ser relacionado pelo técnico Hernán Crespo, caso mantenha a boa evolução física nos próximos dias. O jogador ficou fora das partidas contra Grêmio, Mirassol, Bahia, Vasco e Flamengo. Segundo o último boletim médico divulgado pelo clube, na sexta-feira passada, Oscar segue em treinamento neuromuscular e realizando exercícios com bola no gramado junto à fisioterapia. Assim, a expectativa é que ele participe de treinos com o elenco até o fim desta semana.