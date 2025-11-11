Oscar pode reforçar o São Paulo no clássico contra o Corinthians

Oscar pode reforçar o São Paulo no clássico contra o CorinthiansMeia se recupera de lesão na panturrilha e tem chance de voltar a ser relacionado após um mês fora dos gramados
O São Paulo pode ter uma novidade importante para o clássico diante do Corinthians, no próximo dia 20, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Oscar, que se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda, está em fase final de tratamento e pode voltar a ser relacionado pelo técnico Hernán Crespo, caso mantenha a boa evolução física nos próximos dias.
O jogador ficou fora das partidas contra Grêmio, Mirassol, Bahia, Vasco e Flamengo. Segundo o último boletim médico divulgado pelo clube, na sexta-feira passada, Oscar segue em treinamento neuromuscular e realizando exercícios com bola no gramado junto à fisioterapia. Assim, a expectativa é que ele participe de treinos com o elenco até o fim desta semana.
As lesões têm sido um obstáculo constante na trajetória do meia desde seu retorno ao Morumbis. Após se recuperar de uma fratura em três vértebras, que o deixou afastado por três meses, ele chegou a estar na lista de relacionados para os jogos contra Fortaleza e Palmeiras. Contudo, não entrou em campo.
Pouco depois, durante um treino, Oscar voltou a sentir dores na panturrilha esquerda e exames confirmaram uma nova lesão muscular, a quarta da temporada. Aliás, o último jogo dele foi em 19 de julho, justamente contra o Corinthians, no Morumbis.
Desde que retornou ao São Paulo, o camisa 11 disputou 21 partidas e marcou dois gols. A sequência de problemas físicos, porém, tem limitado sua participação e preocupa a comissão técnica para o planejamento do elenco em 2026.