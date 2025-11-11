Oscar, do São Paulo, tem problema cardíaco e é levado ao hospital

Jogador do tricolor paulista realizava exames nesta terça-feira (11) quando médicos detectaram a intercorrência em CT do clube / Crédito: Jogada 10

Sofrendo com lesões na temporada, Oscar apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, nesta manhã de terça-feira (11). Assim, o jogador foi para o Hospital Israelita Albert Einstein. A informação foi é do próprio clube por meio de nota oficial. O meio-campista realizava exames de preparação visando a pré-temporada do ano que vem. O clube informou que o atleta apresentou uma “intercorrência cardiológica”. Com isso, ele recebeu atendimento dos médicos do clube, além dos profissionais do Albert Einstein, que também estavam no local. O camisa 8, portanto, foi para hospital e está estável.

Oscar não entra em campo desde julho, quando sofreu fraturas em três vértebras. Em outubro, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita. Desde que retornou ao São Paulo, o camisa 11 disputou 21 partidas e marcou dois gols. A sequência de problemas físicos, porém, tem limitado sua participação e preocupa a comissão técnica para o planejamento do elenco em 2026. Com isso, o meia, que estava em fase final de tratamento, não deve ficar à disposição pelo técnico Hernán Crespo para clássico contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nota oficial do São Paulo “Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local. Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.