Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar, do São Paulo, tem problema cardíaco e é levado ao hospital

Oscar, do São Paulo, tem problema cardíaco e é levado ao hospital

Jogador do tricolor paulista realizava exames nesta terça-feira (11) quando médicos detectaram a intercorrência em CT do clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sofrendo com lesões na temporada, Oscar apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, nesta manhã de terça-feira (11). Assim, o jogador foi para o Hospital Israelita Albert Einstein. A informação foi é do próprio clube por meio de nota oficial.

O meio-campista realizava exames de preparação visando a pré-temporada do ano que vem. O clube informou que o atleta apresentou uma “intercorrência cardiológica”. Com isso, ele recebeu atendimento dos médicos do clube, além dos profissionais do Albert Einstein, que também estavam no local. O camisa 8, portanto, foi para hospital e está estável.

Oscar não entra em campo desde julho, quando sofreu fraturas em três vértebras. Em outubro, o meia sofreu uma lesão na panturrilha direita. Desde que retornou ao São Paulo, o camisa 11 disputou 21 partidas e marcou dois gols. A sequência de problemas físicos, porém, tem limitado sua participação e preocupa a comissão técnica para o planejamento do elenco em 2026.

Com isso, o meia, que estava em fase final de tratamento, não deve ficar à disposição pelo técnico Hernán Crespo para clássico contra o Corinthians, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nota oficial do São Paulo

“Durante exames realizados na manhã desta terça-feira (11), no SuperCT, como parte da preparação visando à pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local.

Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica.

Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualização por parte da equipe médica, em comum acordo com Oscar.” 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo Oscar

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar