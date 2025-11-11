Oscar avalia aposentadoria após problema cardíaco

Meia passou mal durante uma bateria de exames realizada pelo São Paulo e permanece internado na UTI do Albert Eistein / Crédito: Jogada 10

Vivendo um dos momentos mais delicados de sua carreira, o meia Oscar pensar em pendurar as chuteiras. O jogador apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, nesta manhã de terça-feira (11). Assim, o jogador seguiu para o Hospital Israelita Albert Einstein, onde permanece internado na UTI, sem previsão de alta. O meia fazia um teste intervalado numa bicicleta ergométrica quando passou mal e chegou a perder a consciência. Rapidamente, o jogador recebeu o atendimento da equipe médica do Albert Einstein, que fazia os exames e foi para o hospital de ambulância.