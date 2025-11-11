Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar avalia aposentadoria após problema cardíaco

Oscar avalia aposentadoria após problema cardíaco

Meia passou mal durante uma bateria de exames realizada pelo São Paulo e permanece internado na UTI do Albert Eistein
Vivendo um dos momentos mais delicados de sua carreira, o meia Oscar pensar em pendurar as chuteiras. O jogador apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, nesta manhã de terça-feira (11). Assim, o jogador seguiu para o Hospital Israelita Albert Einstein, onde permanece internado na UTI, sem previsão de alta.

O meia fazia um teste intervalado numa bicicleta ergométrica quando passou mal e chegou a perder a consciência. Rapidamente, o jogador recebeu o atendimento da equipe médica do Albert Einstein, que fazia os exames e foi para o hospital de ambulância.

Oscar já monitorava a situação há alguns meses. Em agosto, ao ser avaliado por conta das fraturas nas vértebras, exames mostraram uma alteração cardíaca. Na época, o jogador chegou a investigar o caso, mas recebeu a liberação para seguir atuando.

Na época, pessoas próximas ao meia afirmaram que ele pararia de jogar com qualquer chance de ter um problema em campo. Oscar tem contrato com o São Paulo até 2027 e pode buscar uma rescisão amigável para se aposentar do futebol.

