Oscar avalia aposentadoria após problema cardíaco

Oscar avalia aposentadoria após problema cardíacoMeia passou mal durante uma bateria de exames realizada pelo São Paulo e permanece internado na UTI do Albert Eistein
Vivendo um dos momentos mais delicados de sua carreira, o meia Oscar pensar em pendurar as chuteiras. O jogador apresentou problemas cardíacos durante exames realizados no São Paulo, nesta manhã de terça-feira (11). Assim, o jogador seguiu para o Hospital Israelita Albert Einstein, onde permanece internado na UTI, sem previsão de alta.
O meia fazia um teste intervalado numa bicicleta ergométrica quando passou mal e chegou a perder a consciência. Rapidamente, o jogador recebeu o atendimento da equipe médica do Albert Einstein, que fazia os exames e foi para o hospital de ambulância.
Oscar já monitorava a situação há alguns meses. Em agosto, ao ser avaliado por conta das fraturas nas vértebras, exames mostraram uma alteração cardíaca. Na época, o jogador chegou a investigar o caso, mas recebeu a liberação para seguir atuando.
Na época, pessoas próximas ao meia afirmaram que ele pararia de jogar com qualquer chance de ter um problema em campo. Oscar tem contrato com o São Paulo até 2027 e pode buscar uma rescisão amigável para se aposentar do futebol.
