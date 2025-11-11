Nova gestão do Grêmio freia sonho por Benzema e foca em “time equilibrado”

O sonho da torcida do Grêmio de ver Karim Benzema no clube foi freado pela nova diretoria do clube gaúcho. Fontes ligadas ao presidente eleito, Odorico Roman, afirmam que a nova gestão não deve avançar pela contratação do astro francês. A filosofia, aliás, é focar em um “time equilibrado” em vez de investir todo o orçamento em uma “única estrela”. Além disso, há a convicção de que um salário desse nível comprometeria toda a folha de pagamento.

O nome de Benzema, no entanto, ganhou força nesta segunda-feira (10/11). Isso porque Paulo Caleffi, candidato derrotado na eleição de sábado (08/11), revelou as tratativas. Ele, inclusive, divulgou o vídeo que sua chapa teria apresentado ao jogador para convencê-lo. Caleffi afirmou que passou todas as informações sobre a negociação para a equipe de Odorico Roman, desejando êxito ao novo presidente.