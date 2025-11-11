Nova gestão do Grêmio freia sonho por Benzema e foca em “time equilibrado”Odorico Roman não deve avançar por astro francês, apesar de candidato derrotado ter revelado negociações avançadas
O sonho da torcida do Grêmio de ver Karim Benzema no clube foi freado pela nova diretoria do clube gaúcho. Fontes ligadas ao presidente eleito, Odorico Roman, afirmam que a nova gestão não deve avançar pela contratação do astro francês. A filosofia, aliás, é focar em um “time equilibrado” em vez de investir todo o orçamento em uma “única estrela”. Além disso, há a convicção de que um salário desse nível comprometeria toda a folha de pagamento.
O nome de Benzema, no entanto, ganhou força nesta segunda-feira (10/11). Isso porque Paulo Caleffi, candidato derrotado na eleição de sábado (08/11), revelou as tratativas. Ele, inclusive, divulgou o vídeo que sua chapa teria apresentado ao jogador para convencê-lo. Caleffi afirmou que passou todas as informações sobre a negociação para a equipe de Odorico Roman, desejando êxito ao novo presidente.
Nova gestão do Grêmio nega versão de candidato derrotado
Contudo, apesar do que alega o candidato derrotado, a equipe do novo presidente do Grêmio nega essa versão. Pessoas ligadas à futura administração garantiram ao portal ge que não receberam nenhum documento oficial sobre a vinda de Benzema para o Imortal. Caleffi, por sua vez, rebate. Ele garante que costurou uma parceria com um patrocinador forte. Esse parceiro, portanto, bancaria toda a operação para trazer o vencedor da Bola de Ouro de 2022.
Karim Benzema, de 37 anos, está atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, com contrato até junho de 2026. Enquanto se discute o futuro do craque francês, o Grêmio prepara a transição de gestão. O processo de troca de comando entre Alberto Guerra e Odorico Roman, que assume o triênio 2026-2028, ainda não começou oficialmente.
