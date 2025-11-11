Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No CT do Arsenal, Seleção realiza primeiro treino com elenco completo

Vitor Roque, do Palmeiras, é o último a chegar, completando o grupo de jogadores de Carlo Ancelotti; imprensa teve 20 minutos para imagens
Com a chegada de Vitor Roque, do Palmeiras, a Seleção Brasileira realizou na manhã desta terça-feira (11/11) seu segundo treino no CT do Arsenal – o primeiro com elenco completo. Afinal, o artilheiro do Verdão chegou às 9h (de Brasília), juntando-se a Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, além de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que chegaram um pouco mais cedo a Londres.

Dessa forma, segundo informações do “Uol”, a atividade contou com acesso à imprensa nos primeiros 20 minutos. Nesse período, os jogadores da Seleção se dividiram em três grupos e realizaram exercícios de ativação, como sprints pelo gramado.

Posteriormente, ainda dividido em grupos, os jogadores fizeram uma roda de “bobinho” e treinaram finalizações contra os goleiros John e Bento. Ederson, por sua vez, treinou em separado com Taffarel, preparador de goleiros da comissão técnica.

Este, aliás, foi o segundo treino do Brasil no CT do Arsenal. A Seleção segue por lá até quinta-feira (13/11). Afinal, na sexta (14/11), véspera do jogo contra Senegal, a atividade será no palco do duelo: o Emirates Stadium, estádio dos Gunners. A partida contra os africanos começa às 13h.

