No CT do Arsenal, Seleção realiza primeiro treino com elenco completo

Vitor Roque, do Palmeiras, é o último a chegar, completando o grupo de jogadores de Carlo Ancelotti; imprensa teve 20 minutos para imagens / Crédito: Jogada 10

Com a chegada de Vitor Roque, do Palmeiras, a Seleção Brasileira realizou na manhã desta terça-feira (11/11) seu segundo treino no CT do Arsenal – o primeiro com elenco completo. Afinal, o artilheiro do Verdão chegou às 9h (de Brasília), juntando-se a Alex Sandro e Danilo, do Flamengo, além de Fabrício Bruno, do Cruzeiro, que chegaram um pouco mais cedo a Londres. Dessa forma, segundo informações do “Uol”, a atividade contou com acesso à imprensa nos primeiros 20 minutos. Nesse período, os jogadores da Seleção se dividiram em três grupos e realizaram exercícios de ativação, como sprints pelo gramado.