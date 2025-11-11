Neymar pode se tornar o terceiro jogador mais valioso da história a cair para a Série B

Além do craque, outros dois jogadores do Peixe podem entrar na lista em caso de descenso / Crédito: Jogada 10

Santos e Neymar têm seis jogos pela frente para evitar o rebaixamento para a Série B. Mas, por incrível que pareça, caso o pior aconteça, em vez de ser o primeiro, o camisa 10 será o terceiro jogador mais valioso a ser rebaixado no Brasileirão, de acordo com levantamento inédito do Bolavip Brasil. Matheus Henrique, que caiu com o Grêmio em 2021, é o jogador de maior valor de mercado na época em que amargou o rebaixamento para a segundona. O levantamento considerou todos os jogadores rebaixados no Campeonato Brasileiro desde 2007, quando os valores de mercado passaram a estar sendo mensurados pelo site especializado Transfermarkt. Contudo, os números acabaram sendo corrigidos pela inflação, para evitar distorções.

Neymar atrás de grandes promessas rebaixadas Se Neymar cair para a Série B com o Santos, ele será o terceiro jogador mais valioso da história do Brasileirão a estar sendo rebaixado, com valor de mercado na casa dos R$ 67 milhões. Apenas duas grandes promessas do futebol brasileiro caíram valendo mais. Matheus Henrique, presente no elenco rebaixado do Grêmio em 2021, tinha valor de cerca de R$100 milhões. Afinal, ele havia sido campeão olímpico com a Seleção nos Jogos de Tóquio e era considerado uma grande promessa do futebol brasileiro. Outro jogador que tinha grande valor de mercado e amargou o rebaixamento foi Ângelo. Afinal, o atacante caiu com o Santos em 2023 com valor estimado em R$81 milhões na época. Logo em seguida se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra. Quem já está na lista que pode contar com Neymar Entre os dez jogadores mais valiosos que foram rebaixados para a Série B do Brasileirão, há alguns nomes de peso. Douglas Costa, por exemplo, retornou ao Grêmio em 2021 com status de grande reforço. Contudo, em vez de levar o time gaúcho a títulos, acabou sendo rebaixado e apontado como um dos principais responsáveis pela queda gremista.

Vampeta, aliás, era outro jogador consagrado, campeão mundial com a Seleção Brasileira e ídolo do Corinthians, que passou pelo mesmo problema. O volante participou da campanha que culminou com a queda do Timão para a Série B, em 2007. Elenco atual do Santos tem outros dois que podem entrar no top-10 Caso o Santos acabe sendo rebaixado, outros jogadores com alto valor de mercado carregarão a marca da queda, não apenas Neymar. Afinal, o goleiro Brazão e o atacante Rollheiser aparecerão entre os dez mais valiosos rebaixados. Aliás, ambos têm valor de mercado estimado em R$49 milhões. Assim, os dois apareceriam empatados na quinta colocação no ranking de jogadores mais valiosos no momento da queda.