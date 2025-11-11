Neymar conversa com Vojvoda e admite exagero em reclamações

Neymar conversa com Vojvoda e admite exagero em reclamaçõesAstro do Santos liga para técnico e explica comportamento na derrota para o Flamengo, no último domingo, pelo Brasileirão
Após críticas, Neymar conversou por telefone com o técnico Juan Pablo Vojvoda nesta terça-feira (11). O camisa 10 do Santos admitiu que exagerou no comportamento na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação inicial é do “ge”.
Em conversa, Neymar explicou que sua postura em campo foi por conta da atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio, considerada por ele muito ruim. Não houve qualquer pedido de desculpas, mas colocou-se à disposição para ajudar de uma maneira melhor o elenco.
Além disso, o astro do Santos também disse diretamente ao argentino que gosta do trabalho dele. Neymar também afirmou que vê uma melhora de desempenho do time desde a chegada da comissão. Apesar da ligação para o treinador, o meia-atacante não teve uma conversa com o elenco.
Neymar reclamou de forma enfática com seus companheiros dentro de campo e com o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Ao ser substituído, aos 40 minutos do segundo tempo, o craque reclamou com a comissão técnica e foi para o vestiário antes do apito final. Internamente, os jogadores e dirigentes não aprovaram a atitude do atleta.
Apesar disso, o craque recebeu apoio do diretor de futebol Alexandre Mattos nas redes sociais. Além do dirigente, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, postou uma imagem ao lado de Neymar, no Instagram, e escreveu “Te amo”. Os dois já se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão, sendo uma vitória do Tricolor e um empate, na Vila Belmiro.
Neymar deve ser titular contra o Palmeiras
Com Neymar, o Santos, portanto, segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 35% de aproveitamento. O Alvinegro Praiano, que deve contar com meia-atacante como titular, recebe o Palmeiras no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.