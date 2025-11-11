Neymar conversa com Vojvoda e admite exagero em reclamações

Astro do Santos liga para técnico e explica comportamento na derrota para o Flamengo, no último domingo, pelo Brasileirão

Em conversa, Neymar explicou que sua postura em campo foi por conta da atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio, considerada por ele muito ruim. Não houve qualquer pedido de desculpas, mas colocou-se à disposição para ajudar de uma maneira melhor o elenco.

Após críticas, Neymar conversou por telefone com o técnico Juan Pablo Vojvoda nesta terça-feira (11). O camisa 10 do Santos admitiu que exagerou no comportamento na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação inicial é do “ge”.

Além disso, o astro do Santos também disse diretamente ao argentino que gosta do trabalho dele. Neymar também afirmou que vê uma melhora de desempenho do time desde a chegada da comissão. Apesar da ligação para o treinador, o meia-atacante não teve uma conversa com o elenco.

Neymar reclamou de forma enfática com seus companheiros dentro de campo e com o árbitro Sávio Pereira Sampaio. Ao ser substituído, aos 40 minutos do segundo tempo, o craque reclamou com a comissão técnica e foi para o vestiário antes do apito final. Internamente, os jogadores e dirigentes não aprovaram a atitude do atleta.

Apesar disso, o craque recebeu apoio do diretor de futebol Alexandre Mattos nas redes sociais. Além do dirigente, o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, postou uma imagem ao lado de Neymar, no Instagram, e escreveu “Te amo”. Os dois já se enfrentaram duas vezes pelo Brasileirão, sendo uma vitória do Tricolor e um empate, na Vila Belmiro.

Neymar deve ser titular contra o Palmeiras

Com Neymar, o Santos, portanto, segue na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas 35% de aproveitamento. O Alvinegro Praiano, que deve contar com meia-atacante como titular, recebe o Palmeiras no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.