Neymar começa a deixar de ser unanimidade no Santos

Comportamento e reclamações do craque, durante a derrota para o Flamengo, provocou mal estar no elenco e na diretoria do Peixe / Crédito: Jogada 10

O clima no Santos ficou tenso após a derrota para o Flamengo, no domingo (9), no Maracanã. O atacante Neymar, capitão e principal estrela do elenco, deixou de ser unanimidade dentro do clube. Sua postura antes, durante e depois da partida gerou incômodo entre dirigentes e companheiros de time, que consideraram suas atitudes exageradas em um momento em que o Peixe luta para escapar do rebaixamento no Brasileirão. Nos bastidores, o entendimento é de que Neymar expôs o elenco ao ridículo em alguns momentos, sem contribuir para a reação dentro de campo. A avaliação é de que o camisa 10 transmitiu uma imagem de desconfiança sobre a capacidade dos colegas de ajudar o time a evitar a Série B.

Apesar das críticas, a diretoria tratou o episódio como superado internamente. Aliás, não haverá punição ao jogador, e o clube busca evitar qualquer conflito que possa atrapalhar a reta final do campeonato. O atacante se desculpou com o grupo ainda nos vestiários, sobretudo por ter chutado um copo d’água ao deixar o gramado. O gesto acabou atingindo alguns companheiros. Segundo pessoas próximas ao jogador, a irritação foi direcionada principalmente à arbitragem, o que ele chegou a comentar publicamente no intervalo da partida. Regalias e irritação em campo Neymar não participou do jogo anterior, contra o Palmeiras, por recomendação médica. Ele não viajou com o elenco na sexta-feira (7, apresentando-se apenas no sábado (8), algo que, segundo o clube, estava dentro do planejamento de atividades do CT Rei Pelé.

A exceção, contudo, gerou comentários internos, já que o zagueiro Luan Peres, também ausente na rodada anterior, viajou com o grupo normalmente. Durante o jogo no Maracanã, Neymar demonstrou um nível de irritação considerado fora do comum, reclamando constantemente com colegas. Em um dos lances, cobrou duramente Barreal por não lhe passar a bola e chegou a correr do meio-campo até a área para exigir que Brazão cobrasse curto um tiro de meta para Zé Ivaldo, que acabou chutando para frente, o que gerou nova bronca.

Zé Ivaldo, inclusive, foi novamente alvo das reclamações após o erro que resultou no terceiro gol do Flamengo. Aliás, nem o técnico Juan Pablo Vojvoda escapou. O argentino ouviu críticas de Neymar ao ser substituído e tentou minimizar o episódio na entrevista coletiva. Após deixar o campo, o capitão preferiu ir direto para os vestiários, sem acompanhar o restante da partida no banco. Curiosamente, o Santos marcou dois gols depois de sua saída, mas não conseguiu empatar. Santos se preocupa com rendimento de Neymar Neymar disputou apenas 15 dos 32 jogos do Santos no Brasileirão, ficando fora de 17 rodadas, mais da metade do torneio. No clube, há um consenso de que o craque pode render mais do que tem mostrado, mas também de que o comportamento demonstrado no Maracanã acabou prejudicando o grupo.