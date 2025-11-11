Na Bolívia, ex-São Paulo pode receber seis meses de suspensão

No último dia 26 de outubro, Centurión perdeu a cabeça em meio a goleada que sua equipe sofreu diante do GV San José, por 6 a 0, em duelo do Clausura boliviano. Ao ponto de ofender o árbitro Herlan Salazar no aspecto verbal e até mesmo chegar na agressão física.

O atacante argentino Ricardo Centurión, ex-São Paulo, segue tendo um fator extracampo bastante agitado. Atualmente no Oriente Petrolero, o atleta de 32 anos de idade pode receber uma dura punição do Tribunal de Disciplina Desportiva (TDD), ligado a Federação Boliviana de Futebol (FBF).

O relato feito por Salazar, na súmula da partida, aponta que o jogador ex-São Paulo o chamou de “soberbo”, “covarde” e de “dar risada para o quarto árbitro” a cada marcação. Em relação as agressões, o dono do apito assegura que recebeu um “empurrão” e “um arranhão na cara”.

Em virtude do contexto, o atleta argentino se enquadra na violação do artigo 52, numeral, inciso b, algo que o expõe a uma pesada punição. Isso porque, de acordo com o Código Disciplinar da FBF, tal infração pode ter, como pena máxima, uma suspensão com validade de seis meses.

Desde abril deste ano no clube da Bolívia, Ricardo Centurión acumula 26 jogos com sete gols e três assistências. Entretanto, além do desempenho dentro das quatro linhas, ele também foi notícia no extracampo quando foi flagrado fumando um cigarro eletrônico, no camarote do estádio, em jogo onde o Oriente Petrolero caiu diante do Independiente Petrolero, por 1 a 0, em duelo da Copa Bolívia.