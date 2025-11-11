Muricy recorda que Neymar era “o melhor fisicamente” quando surgiu no Santos

Ex-técnico do Peixe lembrou que Neymar conseguia se destacar por conta dos movimentos que fazia ao longo das partidas

Entre 2011 e 2013, quem esteve no comando do time foi Muricy Ramalho . O ex-treinador do Peixe, recordou, em entrevista à rádio TMC São Paulo, que o jogador era o melhor fisicamente dentro da equipe. De acordo com Muricy, isso acontecia por conta dos movimentos que realizava em jogo.

Vivendo um momento complicado após voltar de lesão, Neymar tenta recuperar o prestígio e a esperança dentro do Santos. O craque, que é o principal nome para evitar mais um rebaixamento alvinegro, já viveu grandes momentos pelo clube.

“Os atacantes não são fisicamente os melhores do elenco em relação aos treinamentos. Mas ele era um jogador muito forte na parte física, porque ele também dependia, além do improviso, dessa questão para fazer a mudança de direção que sempre fez. Nos exames que a gente fazia, ele sempre era o melhor neste sentido”, afirmou.

O treinador também comentou sobre as lesões que o craque vem tendo ultimamente. Muricy destacou que as contusões afetam demais o rendimento do atleta, que perde suas características, atuando de forma diferente.

“São muitos anos jogando, e aí começam as contusões, e contusões sérias. Isso afeta demais o jogador. Ele começa a perder algumas coisas que tinha de característica, principalmente da potência. Ele precisa de potência. De vez em quando vejo ele jogar, e ele está diferente, atuando mais como passador e organizador e não tanto como um cara de enfrentamento, justamente pelo tempo que ficou fora”, pontuou.

Ninguém desaprende a jogar

Por fim, Muricy enfatizou como Neymar é diferenciado. O treinador lembrou dos treinos que o craque realizava pelo Santos e fica na torcida para que ele consiga retomar o bom nível dentro de campo.