Muricy alerta para dificuldades e projeta 2026 complicado para o São Paulo

Coordenador indica que deve deixar o clube ao fim da gestão Casares e diz que Tricolor precisará reinventar-se no mercado para se reforçar / Crédito: Jogada 10

Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo, demonstrou preocupação com o cenário que o clube enfrentará em 2026. O ex-treinador, hoje dirigente, acredita que as dificuldades financeiras do Tricolor podem impactar diretamente os resultados esportivos da próxima temporada. “Em relação ao ano que vem, já fizemos reuniões. No futebol não dá para esperar acontecer, temos que sair antes. O que mais pega é a parte financeira. O ano que vem vai ser muito mais duro, muito mais difícil que esse ano, vamos ter que fazer coisas diferentes pra tentar reforçar o time, nosso presidente sabe disso. Vamos fazer o possível”, afirmou Muricy, em entrevista à “TMC Sports”.

Ídolo histórico como técnico, Muricy também revelou que o próximo será seu último ano como dirigente no CT da Barra Funda. Afinal, seu contrato vai até o fim da gestão do presidente Julio Casares, que termina em dezembro de 2026. “Tenho contrato até o fim do mandato do Julio, sempre cumpro minhas obrigações. É meu último ano, claro que depois já estou querendo dar um tempo. No ano que vem, espero que a gente brigue por títulos, um time desse tamanho vive de títulos e é o que nós vamos buscar, passar esse espírito ganhador”, completou o ex-treinador. São Paulo já iniciou planejamento para 2026 Além disso, Muricy revelou que o departamento de futebol já iniciou o planejamento para 2026, definindo o perfil de atletas desejado para o elenco. “Já começamos o projeto do ano que vem, já conversamos que tipo de jogador nós vamos precisar. Hoje em dia o futebol requer muita força física, jogadores que se entregam o tempo todo… o futebol mudou completamente e o físico é fundamental. Ano que vem a gente tem que se fortalecer, o Brasileirão começa muito cedo e a gente tem que estar atento ao mercado”, concluiu.