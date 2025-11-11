Montoro e Barrera têm chances de enfrentar o Sport

Dupla avança em recuperação e pode pintar entre os relacionados do embate da próxima terça-feira, no Estádio Nilton Santos

Os dois, aliás, estão na reta final do processo de recuperação e já treinam com bola no Espaço Lonier, CT do Mais Tradicional . Os processos, aliás, cumprem o cronograma estipulado pelo departamento médico do Glorioso.

O Botafogo pode ganhar dois reforços importantes para a partida contra o Sport. Segundo o site “FogãoNet”, os meias Montoro e Barrera têm chances de aparecer entre os relacionados para a partida contra o Leão da Praça da Bandeira, na próxima terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro.

Autor de três gols pelo Glorioso e uma das figuras do time do técnico Davide Ancelotti no segundo semestre de 2025, Montoro fraturou a clavícula direita. No início de outubro, o Monstrinho passou por cirurgia na Argentina. Ele desembarcou no Rio de Janeiro somente nesta semana por conta das restrições de viajar por conta dos pontos no pós-operatório.

Já Barrera lesionou a coxa esquerda. Ao contrário de Montoro, porém, não precisou de intervenção. O jovem colombiano tem pouca minutagem desde que chegou ao Botafogo, em julho deste ano.

Sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Botafogo visita o Vitória, neste domingo (9), no Barradão, pela rodada 33 da competição nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.