Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mídia britânica repercute novo affair de Romário dias após fim de namoro com jovem de 22 anos

Mídia britânica repercute novo affair de Romário dias após fim de namoro com jovem de 22 anos

Ex-casal assumiu o romance em setembro do ano passado, mas deu indícios de término após o ex-jogador deixar de seguir a estudante nas redes
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O término do relacionamento entre Romário, de 59 anos, e a estudante Alicya Gomes, de 22, ganhou destaque no Daily Mail, do Reino Unido. O veículo britânico repercutiu o fim do namoro e a recente aparição do ex-jogador — atualmente senador — ao lado de uma nova companhia.

Pouco após ter deixado de seguir a ex-namorada nas redes sociais, o Baixinho teria sido visto em clima de proximidade com uma mulher loira durante o lançamento de um disco no Rio de Janeiro.

O tabloide britânico destacou o novo possível affair do ex-jogador e noticiou o caso como: “Lenda do futebol Romário, de 59, termina namoro com estudante 37 anos mais jovem. Galã brasileiro já foi visto com ‘loira misteriosa'”.

Novo affair

O astro já está curtindo a vida de recém-solteiro e, inclusive, marcou presença na festa de lançamento de Fragmentos, novo álbum da cantora Ludmilla, no dia 06. Amigo próximo da artista, o senador chegou acompanhado de um grupo com colegas e uma mulher loira. 

Testemunhas revelaram ao jornal Extra que os dois conversaram ao pé do ouvido em um espaço reservado, longe dos holofotes. Discreto, o Baixinho aproveitou a noite sem chamar muita atenção. 

Romário termina namoro

O ex-jogador se relacionava com Alicya desde setembro do ano passado. O namoro mantinha um perfil reservado, embora o ex-atleta tenha demonstrado afeto publicamente em algumas ocasiões. Em uma delas, comentou uma foto da estudante de biquíni com um emoji de coração.

Em janeiro, quando Alicya completou 22 anos, o senador organizou uma comemoração em sua mansão, no Rio de Janeiro. Ele também fez um post em seu perfil para parabenizá-la: “Parabéns, baby. Paz, felicidade, sabedoria, luz e muita saúde sempre! Você é simplesmente maravilhosa em todos os sentidos”. 

Apesar de discreta, a jovem — que cursa Nutrição — vinha compartilhando mais momentos de sua rotina nos últimos meses. Fãs notaram que após o término ela decidiu tornar seu perfil no Instagram novamente privado, mas ainda segue o ex.

O casal se conheceu durante a campanha eleitoral de Romário, em 2024. Isso porque ele percorreu diversos palanques na Baixada Fluminense no período, região onde Alicya mora. A primeira aparição pública dos dois ocorreu no Rock in Rio, em setembro do mesmo ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar