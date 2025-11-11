Mídia britânica repercute novo affair de Romário dias após fim de namoro com jovem de 22 anos

Ex-casal assumiu o romance em setembro do ano passado, mas deu indícios de término após o ex-jogador deixar de seguir a estudante nas redes

O término do relacionamento entre Romário, de 59 anos, e a estudante Alicya Gomes, de 22, ganhou destaque no Daily Mail, do Reino Unido. O veículo britânico repercutiu o fim do namoro e a recente aparição do ex-jogador — atualmente senador — ao lado de uma nova companhia.

Pouco após ter deixado de seguir a ex-namorada nas redes sociais, o Baixinho teria sido visto em clima de proximidade com uma mulher loira durante o lançamento de um disco no Rio de Janeiro.

O tabloide britânico destacou o novo possível affair do ex-jogador e noticiou o caso como: “Lenda do futebol Romário, de 59, termina namoro com estudante 37 anos mais jovem. Galã brasileiro já foi visto com ‘loira misteriosa'”.

Novo affair

O astro já está curtindo a vida de recém-solteiro e, inclusive, marcou presença na festa de lançamento de Fragmentos, novo álbum da cantora Ludmilla, no dia 06. Amigo próximo da artista, o senador chegou acompanhado de um grupo com colegas e uma mulher loira.

Testemunhas revelaram ao jornal Extra que os dois conversaram ao pé do ouvido em um espaço reservado, longe dos holofotes. Discreto, o Baixinho aproveitou a noite sem chamar muita atenção.