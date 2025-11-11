Messi revela desejo de jogar a Copa de 2026, mas que não quer ser “peso morto”

Campeão mundial em 2022, no Catar, e ídolo absoluto na Argentina, Lionel Messi confirmou o desejo de disputar o Mundial de 2026. Em entrevista ao jornal espanhol Sport, o astro, dono de oito Bolas de Ouro, afirmou que sonha em defender o título, mas apenas se estiver em plenas condições físicas. “É um Mundial especial. Sempre é especial jogar pela seleção e participar de torneios importantes, sobretudo por tudo o que significa uma Copa do Mundo. Já conquistei uma, mas não quero ser um peso morto. Quero me sentir bem fisicamente, para ter certeza de que posso ajudar e contribuir com a equipe”, disse.

O jogador do Inter Miami também comentou sobre as diferenças entre o calendário da MLS e o do futebol europeu. Segundo ele, essa distinção pode influenciar sua preparação para a Copa. “A nossa temporada é diferente da europeia. Teremos uma pré-temporada no meio, com alguns jogos de preparação para o Mundial. Quando chegar a hora, veremos como as coisas estarão e se me sentirei em forma para participar”, explicou. Apesar da incerteza, o camisa 10 reforçou o quanto considera o torneio importante. “Tenho plena consciência de que se trata de uma Copa do Mundo, a maior competição que existe. Estou animado, mas encaro um dia de cada vez”, completou.