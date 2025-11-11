Manchester United mira contratação de “novo Kroos”

Joia alemã de 16 anos é destaque do Hertha Berlin e desperta interesse de gigantes como Bayern, City, Liverpool e PSG

O Manchester United quer reforçar o meio-campo e um dos nomes avaliados tem chamado atenção na Europa. Segundo o jornal ‘Daily Mail’, o clube inglês acompanha de perto o jovem Kennet Eichhorn, de 16 anos, apontado na Alemanha como o “novo Kroos”.

Eichhorn já atua pelo time principal do Hertha Berlin, na segunda divisão alemã, e soma 16 partidas na temporada. O meia tem contrato com cláusula de rescisão de cerca de 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) válida para o meio do ano.

O Bayern de Munique é quem lidera a corrida pela promessa, mas o jogador também desperta interesse de gigantes como Manchester City, Liverpool, Arsenal, Barcelona e PSG.

O United, que na última janela de transferências do verão europeu tentou sem sucesso contratar Carlos Baleba (Brighton) e Conor Gallagher (Atlético de Madrid), busca agora resolver a carência no setor antes da Copa do Mundo, para evitar que os preços aumentem.

A diretoria não descarta agir já em janeiro, e uma nova tentativa por Gallagher pode ocorrer — possivelmente por empréstimo com compra obrigatória. Por outro lado, Kobbie Mainoo pode deixar o clube, após quase ter sido negociado com o Napoli.