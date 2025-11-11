Luxemburgo exige que Ancelotti contate astro para a Seleção: “Parece proibido falar”

Luxa exemplifica que normalmente não há diferença de autonomia para os treinadores nos clubes e na equipe nacional / Crédito: Jogada 10

O ex-técnico Vanderlei Luxemburgo aproveitou o período da Data Fifa de novembro e apresentação dos jogadores para fazer um pedido para Carlo Ancelotti. Em participação no programa “Galvão e Amigos”, na Band, os integrantes debateram a chance de Neymar voltar para a Seleção Brasileira. Assim, o vitorioso profissional exigiu que o comandante italiano demonstre autenticidade e procure dialogar com o camisa 10 do Santos. “Falaram em outro programa que o Ancelotti está acima de tudo e que não pode ligar para o Neymar. Eu, se sou o técnico da Seleção, e quero contar com o Neymar, dou uma ligada para ele. Ele ligar, que nem eu fiz com outros jogadores. ‘Neymar, se você jogar, você vai ser convocado’. Não é mandar recado”, argumentou Luxemburgo.

“Agora, dizem que é proibido o técnico da Seleção (Ancelotti), falar. Fala no clube, não vai falar na seleção? Não vejo nenhum problema. Eu pedi para o Ronaldo emagrecer antes da Copa América. Não tem nenhum problema falar com o jogador”, acrescentou o ex-treinador da Seleção Brasileira. Seleção em preparativos para os últimos compromissos do ano O primeiro dia de apresentação dos jogadores ao treinador italiano foi no último domingo (09). A partir do dia seguinte Ancelotti foi responsável por conduzir cinco treinos como início da preparação para o jogo contra Senegal. Por sinal, os quatro treinos iniciais ocorreram no CT do Arsenal, em Londres. Inclusive, o treinador teve o grupo completo pela primeira vez a partir desta terça-feira (11) com os 26 atletas. Isso porque chegaram à Inglaterra os defensores Danilo e Alex Sandro, do Flamengo, do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, e do atacante Vitor Roque, do Palmeiras.