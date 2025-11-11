Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luis de la Fuente comenta decisão do Barcelona sobre Yamal: “Nunca vivi algo assim”

Luis de la Fuente comenta decisão do Barcelona sobre Yamal: “Nunca vivi algo assim”

Técnico da Espanha diz ter sido surpreendido por tratamento médico do atacante e pede respeito mútuo entre clube e seleção
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente, comentou nesta terça-feira (11) sobre o tratamento de Lamine Yamal para curar uma pubalgia, tema que gerou polêmica após o jogador do Barcelona ser cortado da convocação.

LEIA MAIS: Fifa surpreende e começa a vender vagas de estacionamento para a Copa de 2026

“Há procedimentos que acontecem fora do controle da Federação. É o que aconteceu agora, e precisamos aceitar. Nunca vivi uma situação como essa antes. Não acho que seja algo comum. Claro que me surpreendeu, como a todos. Quando você não é informado de nada, principalmente em questões médicas, acaba ficando surpreso”, disse o treinador em entrevista à rádio ‘RNE’.

De la Fuente contou ainda que conversou com Yamal na manhã desta terça-feira.

“Lamine queria ficar. Ele está totalmente comprometido com a seleção. Ele queria ficar, por vontade própria, mas obviamente foi impossível”, garantiu o técnico.

Em seguida, Luis de la Fuente fez um pedido direto.

“Não há conflito com o Barça, longe disso. Assim como respeito as decisões do Barcelona, também exijo que respeitem as minhas. E, nesse sentido, não deveria haver problema algum”, concluiu.

A fala do treinador ocorreu após a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) divulgar uma nota oficial demonstrando “surpresa e incômodo” com o tratamento médico iniciado pelo Barça sem aviso prévio à equipe médica da seleção, justamente às vésperas dos jogos contra Geórgia e Turquia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar