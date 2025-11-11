Luis de la Fuente comenta decisão do Barcelona sobre Yamal: “Nunca vivi algo assim”

Técnico da Espanha diz ter sido surpreendido por tratamento médico do atacante e pede respeito mútuo entre clube e seleção / Crédito: Jogada 10

“Há procedimentos que acontecem fora do controle da Federação. É o que aconteceu agora, e precisamos aceitar. Nunca vivi uma situação como essa antes. Não acho que seja algo comum. Claro que me surpreendeu, como a todos. Quando você não é informado de nada, principalmente em questões médicas, acaba ficando surpreso”, disse o treinador em entrevista à rádio ‘RNE’. De la Fuente contou ainda que conversou com Yamal na manhã desta terça-feira. “Lamine queria ficar. Ele está totalmente comprometido com a seleção. Ele queria ficar, por vontade própria, mas obviamente foi impossível”, garantiu o técnico. Em seguida, Luis de la Fuente fez um pedido direto.