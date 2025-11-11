Luciano Juba celebra primeira convocação e mira a Copa de 2026: ”Tenho chances”

Lateral do Bahia vive o auge da carreira, recebe elogios de Ancelotti e destaca influência de Rogério Ceni na evolução que o levou à Seleção / Crédito: Jogada 10

Luciano Juba está vivendo um momento que sonhou por toda a carreira. O lateral-esquerdo do Bahia, uma das novidades da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, realiza o sonho da primeira convocação e já traça planos mais ambiciosos. Afinal, ele quer estar entre os escolhidos para disputar a Copa do Mundo de 2026. Pelo menos, foi o que o atleta disse na coletiva desta terça-feira (11/11), em Londres. Com a posição ainda em aberto desde o Mundial do Catar, em 2022, o técnico Carlo Ancelotti tem testado diferentes opções. Ao todo, 11 jogadores foram chamados para o setor nas últimas listas. A presença de Juba reforça a busca por novas alternativas.

“Sabemos que todos falam que é uma posição difícil para achar alguém, mas temos grandes jogadores convocados para esta posição. O mister (Ancelotti) está observando bem e vai escolher os melhores. O próprio Ancelotti falou que eu sou um cara com uma qualidade técnica muito boa, bons passes, na construção de jogo isso pode ser importante”, destacou o lateral em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Com serenidade e gratidão, Luciano Juba vive a realização de um sonho, mas ao mesmo tempo, traça o próximo objetivo. Ele quer estar no grupo que representará o Brasil na Copa de 2026. “Tenho o sonho de chegar na Seleção pela primeira vez e eu consegui isso. Todo jogador sonha com uma Copa do Mundo. Se eu continuar me destacando no meu clube e aproveitar essa oportunidade, creio que, com fé em Deus, tenho chances de estar na Copa. Tudo o que eu passei até chegar aqui valeu muito a pena. A gente passa dificuldades, mas eu nunca desisti. Isso foi muito importante para chegar na Seleção”, completou. Luciano Juba tem concorrência forte na Seleção Aliás, nesta convocação, Juba disputa espaço com Caio Henrique (Monaco) e Alex Sandro (Flamengo). O jogador reconhece que ainda precisa evoluir, mas quer aproveitar ao máximo a experiência com a Seleção.

“Creio que o nível de jogo mundial, o nível da Europa é bem diferente. São jogadores totalmente diferentes, um estilo diferente. Espero que eu possa assimilar as melhores coisas e possa passar alguma coisa que saiu daqui lá para o Bahia”. Ao lembrar do momento em que seu nome foi anunciado, o lateral não escondeu a emoção. “Foi uma emoção muito grande ouvir meu nome estar sendo anunciado na primeira convocação. Confesso que fiquei contando as horas para chegar aqui logo. Fui bem recebido por todo mundo, a alegria é enorme de receber o material e a ficha cair. Vou pedir para todos os jogadores assinarem a primeira camisa, fazer um quadro e deixar de lembrança”.