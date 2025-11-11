Linck: “Não passa outra coisa na cabeça a não ser a Libertadores”

Goleiro do Botafogo convoca torcida para lotar o Estádio Nilton Santos nos próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro

“O clima está de um pensamento só. É Libertadores. Simples, né? Não passa outra coisa na cabeça e nós vamos atingir esta meta”, prevê o goleirão alvinegro, em conversa com a jornalista Julia Calabria, após o score zerado diante do Vitória, no último domingo, no Barradão, pela rodada 33 do Brasileirão .

Sexto colocado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo aumentou suas chances de alcançar vaga na Libertadores nas últimas rodadas. Afinal, somou pontos importantes e não perdeu nos últimos cinco encontros. Os concorrentes, para ajudar, também andaram tropeçando. O torneio internacional é a meta do Glorioso nesta final de temporada. Não há outra possibilidade no horizonte do Mais Tradicional, como colocou o goleiro Linck, titular absoluto após a lesão de Neto.

Neste sentido, Linck convoca a torcida do Botafogo a lotar o Estádio Nilton Santos. O time tem dois compromissos seguidos no Colosso do Subúrbio: o lanterna Sport, no dia 18 deste mês, às 20h30, e o Grêmio, no dia 22, às 19h30.

“Temos dois jogos agora em casa, o que nos dá a possibilidade de atingir. E acredito que vai dar tudo certinho. Como falei, são dois jogos em casa, peço que a nossa torcida vá lá, que faça a diferença. É muito importante para a gente. E acredito que vai dar para conquistar o objetivo”, avaliou Linck.

Os sete primeiros colocados do Brasileirão se garantem na Libertadores sendo que os cinco melhores passam direto à fase de grupos do principal torneio da América do Sul.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.