Léo Pereira e Karoline Lima firmam pacto por reconciliação e ajustam nova rotina em casal

Um mês após o surpreendente fim do relacionamento, o zagueiro Léo Pereira e a influenciadora Karoline Lima decidiram reatar o namoro. A reconciliação, contudo, vem acompanhada de um pacto: desta vez, o casal queridinho da torcida do Flamengo quer preservar a vida pessoal longe dos holofotes. O acordo de manter discrição faz parte da tentativa de dar um novo rumo à relação.

O casal ainda está realinhando a nova rotina, mas sabe-se que o zagueiro estabeleceu como prioridade reduzir a exposição da rotina conjugal. Isso porque a grande visibilidade que se criou desde o início do namoro, em 2023, acabou desgastando o vínculo entre eles. O estopim para ruína envolvendo redes sociais ocorreu durante o processo judicial entre Léo e Tainá Militão — esposa do ex-companheiro e pai da filha de Karoline, a Cecília. Lima acabou se envolvendo publicamente no episódio e intensificou o desgaste naquele momento. Recome ço com casas separadas Entre as decisões para manter o equilíbrio da reconciliação, viver em residências separadas destaca-se como a principal. O jornal Extra revelou que Karoline Lima permanece no imóvel em que moraram juntos anteriormente, enquanto o zagueiro se mudou temporariamente para outro endereço. A estratégia tem o objetivo de permitir um recomeço mais maduro e gradual, diferente do início do relacionamento. Para quem não se lembra, Karoline, recém-chegada de São Paulo, passou a morar com o atleta poucos meses após ele se separar oficialmente.

Rotinas ajustadas Pode-se dizer que a principal busca do casal neste início é por equilíbrio e, não à toa, os dois também estão alinhando seus estilos de vida. Como o jogador mantém rotina disciplinada de treinos e descanso, buscava mais sintonia no dia a dia. Já Karoline costumava acordar tarde, às vezes após a chegada do zagueiro em casa, e não acompanhava o ritmo do amado. O término fez com que a influenciadora mudasse hábitos para uma rotina mais saudável e de conexão consigo mesma. Ela voltou a praticar exercícios com frequência, tem adotado uma alimentação mais balanceada e, inclusive, tem compartilhado parte das novas experiências com seus seguidores. Foco pessoal e mudanças para Léo Pereira Mais voltada para o autocuidado, Karoline ampliou seus interesses pessoais. Passou a jogar beach tennis com amigas, iniciou aulas de equitação e, sob orientação da missionária Adenacia — que atua como mentora espiritual e orientadora do casal —, passou a frequentar cultos evangélicos.

A influenciadora, seguindo ainda informações do jornal Extra, também se prepara para investir em novos projetos como empresária. Em contrapartida, o zagueiro também se comprometeu com a rotina do casal. O jogador prometeu que reduzirá a presença em festas e eventos com mulheres, que se tornaram comuns entre jogadores do Flamengo — como Pulgar, Carrascal e Plata. O defensor pretende dedicar mais tempo à relação e fortalecer a base do casal. Em uma interação com fãs nas redes sociais, Karoline revelou o desejo de engravidar novamente no próximo ano.