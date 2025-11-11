Jogadora do Cruzeiro cria perfil em site de conteúdo adulto, mas cita intuito distinto

Assessoria da meio-campista do Raposa esclarece que adesão ao “OnlyFans” tem objetivo meramente esportivo e profissional / Crédito: Jogada 10

Meio-campista do Cruzeiro, Gaby Soares, de 30 anos, provocou controvérsias nas redes sociais ao comunicar que criou uma conta no OnlyFans. Isso porque o site ganhou notoriedade mundial por reunir conteúdos adultos. Com a preocupação de uma repercussão negativa, a assessoria da atleta se manifestou e esclareceu que a criação do perfil tem objetivo exclusivamente profissional. No caso, com postagens ligadas à rotina de jogadora. De acordo com a assessoria da meio-campista do Cruzeiro, a decisão faz parte de um conjunto de ações, que integram uma parceria pessoal de branding. Os materiais que serão divulgados diariamente abrangem registros de treino, detalhes internos de partidas e fotos.

Além de até cinco stories mensais com a mesma capacidade de visualizações semelhante à de uma iniciativa de marca. Inclusive, haverá a adição do selo “@OnlyFans Athlete” em todas as suas redes sociais como forma de legitimar o viés profissional do projeto. A justificativa utilizada para a criação, de ficar mais próxima de seus fãs e seguidores durante a sua rotina diária como jogadora profissional, não foi suficiente. Além disso, houve também o desejo em testar novos modelos de interação com o público. Mesmo assim, a escolha em entrar no OnlyFans provocou discussões entre torcedores do Cruzeiro, de outros times e internautas em geral. Até porque a plataforma tem a reputação de abrigar publicações de conteúdos adultos. Resultados positivos para o Cruzeiro e Gaby em 2025 Nos gramados, Gaby vive bom momento pela Raposa, com sete gols e duas assistências no ano. Desta forma, o desempenho credenciou a sua extensão de contrato com o clube até o final de 2027 também pelo rendimento coletivo. Afinal, a equipe celeste feminina foi finalista do Campeonato Mineiro e vice-campeã brasileira.