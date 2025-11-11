Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogadora do Cruzeiro cria perfil em site de conteúdo adulto, mas cita intuito distinto

Jogadora do Cruzeiro cria perfil em site de conteúdo adulto, mas cita intuito distinto

Assessoria da meio-campista do Raposa esclarece que adesão ao “OnlyFans” tem objetivo meramente esportivo e profissional
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Meio-campista do Cruzeiro, Gaby Soares, de 30 anos, provocou controvérsias nas redes sociais ao comunicar que criou uma conta no OnlyFans. Isso porque o site ganhou notoriedade mundial por reunir conteúdos adultos. Com a preocupação de uma repercussão negativa, a assessoria da atleta se manifestou e esclareceu que a criação do perfil tem objetivo exclusivamente profissional. No caso, com postagens ligadas à rotina de jogadora.

De acordo com a assessoria da meio-campista do Cruzeiro, a decisão faz parte de um conjunto de ações, que integram uma parceria pessoal de branding. Os materiais que serão divulgados diariamente abrangem registros de treino, detalhes internos de partidas e fotos.

Além de até cinco stories mensais com a mesma capacidade de visualizações semelhante à de uma iniciativa de marca. Inclusive, haverá a adição do selo “@OnlyFans Athlete” em todas as suas redes sociais como forma de legitimar o viés profissional do projeto.

A justificativa utilizada para a criação, de ficar mais próxima de seus fãs e seguidores durante a sua rotina diária como jogadora profissional, não foi suficiente. Além disso, houve também o desejo em testar novos modelos de interação com o público. Mesmo assim, a escolha em entrar no OnlyFans provocou discussões entre torcedores do Cruzeiro, de outros times e internautas em geral. Até porque a plataforma tem a reputação de abrigar publicações de conteúdos adultos.

Resultados positivos para o Cruzeiro e Gaby em 2025

Nos gramados, Gaby vive bom momento pela Raposa, com sete gols e duas assistências no ano. Desta forma, o desempenho credenciou a sua extensão de contrato com o clube até o final de 2027 também pelo rendimento coletivo. Afinal, a equipe celeste feminina foi finalista do Campeonato Mineiro e vice-campeã brasileira.

No âmbito estadual, depois de eliminar o Itabirito, enfrentará na decisão o América Mineiro, que superou o Atlético. No Brasileirão Feminino, foi a primeira vez que o Cruzeiro conseguiu se classificar para a final. Apesar da derrota para o Corinthians no jogo decisivo do torneio, 2025 seguiu como o melhor ano do clube no futebol feminino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol feminino

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar