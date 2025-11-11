Internacional foca em ajustes na Data Fifa e aprimorar campanha fora de casa

Há um foco nas partidas fora de casa, pois três dos cincos jogos restantes serão longe do Beira-Rio. Inclusive, o rendimento neste cenário com Ramón e Emiliano Díaz não é satisfatório. Afinal, conquistou apenas um empate com o Juventude em sua estreia no comando, além de derrotas para Mirassol, Fluminense, Bahia e Vitória. Ou seja, apenas um ponto somado em 15 possíveis e um aproveitamento próximo a 6,66%.

A preparação do Internacional para a volta do Brasileirão após a Data Fifa oferece algumas missões desafiadoras para a família Díaz. Isso porque nas atividades que começaram nesta terça-feira (11), a comissão técnica precisa melhorar a performance do Colorado especialmente como visitante no Brasileirão. Também há a necessidade de um esforço para conseguir uma arrancada nas rodadas finais do torneio e garantir a permanecia na Série A.

No último duelo do Inter na competição, o empate com o Bahia por 2 a 2, no Beira-Rio, o resultado novamente foi decepcionante. Apesar disso, Ramón Díaz se mostrou satisfeito com a postura do time e também aprovou a mudança da estrutura tática para o 4-2-3-1. Com isso, a tendência é de que o comandante argentino tente repetir tanto o comportamento do Inter em campo, assim como a formação tática.

Internacional encara três jogos como visitante

Depois da Data Fifa, os gaúchos enfrentarão o Ceará, Santos, Vasco, São Paulo e Bragantino, respectivamente. Com a vitória do Vozão sobre o Corinthians na Neo Química Arena, o duelo não terá o caráter de confronto direto contra o rebaixamento. Mesmo assim, o Colorado irá encarar como se fosse uma decisão, discurso semelhante ao que foi adotado antes da derrota para o Vitória, no Barradão. Os compromissos contra o Alvinegro Cearense, o Cruz-Maltino e o Tricolor Paulista serão fora de casa.

Portanto, o Inter enfrentará o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30, no Castelão. Os compromissos contra No contexto atual, os gaúchos se encontram na 15ª colocação, com 37 pontos. A distância para o Santos, primeiro time dentro do Z-4, é de quatro pontos, mas pode diminuí-la para somente um ponto. Tal cenário ocorrerá se o Peixe superar o Palmeiras, na Vila Belmiro, em partida atrasada, no próximo sábado (16).