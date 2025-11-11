Internacional espera retorno de Braian Aguirre e evita risco de transfer ban

Lateral argentino avança na recuperação e pode reforçar o time contra o Ceará; clube também quitou dívida com o Lanús para escapar de punição / Crédito: Jogada 10

O Internacional vive dias de expectativa em meio à reta final da temporada. Mesmo durante o período de folga do elenco, o lateral-direito Braian Aguirre avançou em sua recuperação e apareceu no CT Parque Gigante nesta segunda-feira (10). O argentino iniciou a fase de transição física, com atividades leves no campo e acompanhamento da fisioterapia. Com a evolução positiva, Aguirre, portanto, pode voltar a ser opção do técnico Ramón Díaz no duelo contra o Ceará, no dia 20 de novembro, fora de casa — o primeiro compromisso após a última Data Fifa do ano.

Segundo o departamento médico colorado, o lateral começará nos próximos dias a realizar trabalhos de baixa intensidade com bola. A expectativa, desta maneira, é que ele seja liberado para treinar com o grupo na próxima semana. A decisão final, porém, sobre sua utilização ficará a cargo da comissão técnica. Clube impede possível transfer ban Além do avanço físico, Aguirre também foi destaque fora de campo. Na última semana, inclusive, o Internacional quitou uma dívida com o Lanús, clube que o revelou, referente à sua transferência. O acordo previa o pagamento de parte do valor à vista e outras três parcelas de US$ 100 mil. O Inter, no entanto, havia atrasado uma das parcelas, que deveria ter sido paga em setembro do ano passado. Após cobranças públicas do presidente do Lanús e a ameaça de acionar a Fifa, o clube gaúcho quitou o débito e evitou o risco de sofrer um transfer ban, punição que impede a inscrição de novos jogadores.