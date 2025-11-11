Inter encara reta final sob pressão e tenta evitar repetição de 2016

Com quatro pontos de vantagem para o Z4, o Colorado busca aplicar as lições do passado e transformar os últimos jogos no Beira-Rio em trunfo / Crédito: Jogada 10

A luta do Internacional para confirmar sua permanência na elite do futebol brasileiro faz os torcedores reviverem o trauma de 2016, quando o clube caiu pela primeira e única vez à Série B. As semelhanças entre os dois cenários aumentam a apreensão, mas o Colorado chega à reta final de 2025 em situação levemente mais favorável. Atualmente, o time ocupa a 15ª colocação após 33 rodadas e mantém quatro pontos de vantagem para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Santos. Em 2016, nessa mesma altura do campeonato, o Inter estava em 16º, apenas dois pontos à frente do Z-4. A diferença pode diminuir neste sábado (16), caso o Peixe vença o clássico atrasado contra o Palmeiras — cenário que reduziria a margem colorada para apenas um ponto.

Lições de 2016: pontuar sempre e vencer em casa O Internacional tenta aplicar os aprendizados da queda de nove anos atrás. Pontuar, especialmente fora de casa, tornou-se crucial. No entanto, dentro do Beira-Rio, empatar não basta — vencer é obrigação. Em 2016, o time desperdiçou pontos preciosos como mandante ao empatar com Santa Cruz e Ponte Preta, mesmo após abrir o placar em ambos os jogos. Aqueles tropeços selaram o destino do clube. Agora, portanto, restam duas partidas em casa, incluindo o confronto direto contra o Santos, e a equipe sabe que duas vitórias podem significar a salvação. Outra lição, ainda, vem do desempenho nas rodadas finais. Naquele ano, o Inter somava 38 pontos após 33 jogos — um a mais que hoje — e somou apenas cinco pontos até o fim do campeonato. O Vitória, concorrente direto também em 2025, terminou em alta, com três triunfos nas últimas cinco partidas.