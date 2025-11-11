Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Iniesta vira alvo de investigação no Peru por suspeita de fraude milionária

Ministério Público peruano apura possível esquema de captação irregular de investimentos ligados a empresa associada ao ex-jogador espanhol
O Ministério Público do Peru abriu uma investigação contra o ex-jogador Andrés Iniesta por suspeita de fraude financeira. Uma empresa associada ao ex-meia do Barcelona captou recursos de empresários peruanos para promover eventos esportivos e culturais que nunca realizou.

De acordo com a investigação, a companhia Never Say Never (NSN), fundada por Iniesta e outros sócios, utilizou o nome e a imagem do jogador para convencer investidores a aplicar 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) em projetos que não saíram do papel. Os promotores afirmam que os responsáveis transferiram parte do dinheiro para contas no exterior, o que aumentou as suspeitas de irregularidades.

Empresários que investiram na iniciativa afirmam que apenas um dos seis eventos prometidos ocorreu. Um deles, o peruano Emilio Lozano, declarou que a filial local da NSN encerrou as atividades e deixou de devolver os valores aos parceiros.

A defesa de Iniesta nega qualquer envolvimento direto nas operações da empresa no Peru. Segundo representantes do ex-atleta, ele também foi prejudicado por uma má gestão local e nunca participou da administração financeira da companhia.

Em comunicado, a NSN, contudo, rejeitou as acusações e manifestou confiança no trabalho da Justiça peruana. O texto também destacou que a empresa atua dentro da legalidade e pretende colaborar com as autoridades para esclarecer o caso.

O Ministério Público mantém o processo em fase preliminar e ainda não apresentou denúncia formal contra Iniesta. Enquanto isso, promotores seguem analisando contratos e movimentações bancárias para determinar se houve desvio de recursos.

