Iniesta vira alvo de investigação no Peru por suspeita de fraude milionária

De acordo com a investigação, a companhia Never Say Never (NSN), fundada por Iniesta e outros sócios, utilizou o nome e a imagem do jogador para convencer investidores a aplicar 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) em projetos que não saíram do papel. Os promotores afirmam que os responsáveis transferiram parte do dinheiro para contas no exterior, o que aumentou as suspeitas de irregularidades.

O Ministério Público do Peru abriu uma investigação contra o ex-jogador Andrés Iniesta por suspeita de fraude financeira. Uma empresa associada ao ex-meia do Barcelona captou recursos de empresários peruanos para promover eventos esportivos e culturais que nunca realizou.

Empresários que investiram na iniciativa afirmam que apenas um dos seis eventos prometidos ocorreu. Um deles, o peruano Emilio Lozano, declarou que a filial local da NSN encerrou as atividades e deixou de devolver os valores aos parceiros.

A defesa de Iniesta nega qualquer envolvimento direto nas operações da empresa no Peru. Segundo representantes do ex-atleta, ele também foi prejudicado por uma má gestão local e nunca participou da administração financeira da companhia.

Em comunicado, a NSN, contudo, rejeitou as acusações e manifestou confiança no trabalho da Justiça peruana. O texto também destacou que a empresa atua dentro da legalidade e pretende colaborar com as autoridades para esclarecer o caso.

O Ministério Público mantém o processo em fase preliminar e ainda não apresentou denúncia formal contra Iniesta. Enquanto isso, promotores seguem analisando contratos e movimentações bancárias para determinar se houve desvio de recursos.