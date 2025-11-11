Igor Rabello perde espaço e não joga há quase dois meses

A última vez em que atuou ocorreu ainda sob o comando do técnico Renato Gaúcho, no dia 20 de setembro. Na ocasião, Igor Rabello jogou como titular no triunfo sobre o Vitória por 1 a 0, no Barradão, pelo Brasileirão. Contudo, recebeu dois cartões seguidos em um intervalo de quatro minutos e foi expulso ainda no primeiro tempo.

Contratado para jogar o Brasileirão, Igor Rabello perdeu espaço no Fluminense . Sem jogar há quase dois meses, o zagueiro ainda busca a primeira oportunidade com o técnico Luis Zubeldía. Desde a sua chegada, atuou em apenas três partidas e se tornou uma das últimas opções do setor defensivo, sendo preterido, às vezes, no banco de reservas.

Na ocasião, o técnico Renato Gaúcho deu oportunidade para os reservas e poupou os titulares para o jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana, contra o Lanús, da Argentina. O treinador, no entanto, entregou o cargo logo após a eliminação para o time argentino. Desde então, Igor Rabello não atuou mais pelo Fluminense.

Zubeldía estreou logo no jogo seguinte após a saída de Renato Gaúcho. Afinal, o Fluminense agiu rápido no mercado e encontrou um nome antes do clássico com o Botafogo. Na ocasião, Igor Rabello cumpriu suspensão. Nos dez jogos seguintes após a chegada do treinador argentino, ele não saiu do banco em cinco oportunidades, enquanto em outras cinco não foi relacionado.

Igor Rabello chegou ao Fluminense sem custos, em agosto. O jogador, de 30 anos, assinou estava no Atlético-MG e assinou contrato é até dezembro de 2027, com possibilidade de extensão até o final de 2028.

