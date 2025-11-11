Grêmio encaminha renovação de contrato com Edenilson

Titular da equipe de Mano Menezes e um dos capitães do time, Edenilson deve ter o seu vínculo renovado com o Grêmio por mais um ano

De acordo com a “ESPN”, o Grêmio já encaminhou a renovação do contrato com o jogador de 35 anos, que tem acordo com o Tricolor até o fim de 2025. O novo vínculo de Edenilson será válido até o fim de 2026.

O Grêmio já iniciou o planejamento para 2026. Apesar da troca no comando da direção tricolor , o clube já trata sobre renovações de contrato para a próxima temporada. Este, inclusive, é o caso do meio-campista Edenilson.

A diretoria do Grêmio, comandada por Alberto Guerra, já conversa com Edenilson há algumas semanas. Assim, o novo contrato deve ser assinado em breve.

Edenilson está no Grêmio desde abril de 2024. Desde então, foram 80 jogos com a camisa tricolor, com seis gols marcados e oito assistências.

Edenilson tem passagem irregular no Grêmio

Desde a sua chegada ao clube, Edenilson convive com críticas da torcida do Grêmio. Em 2024, por exemplo, o meia foi um dos jogadores que desperdiçaram a cobrança na disputa de pênaltis com o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor foi eliminado naquela ocasião.

Na atual temporada, no entanto, Edenilson vive um momento de maior estabilidade no clube gaúcho. Ele atuou em 46 dos 58 jogos do Tricolor em 2025, sendo 30 como titular. Além disso, ele vem de uma sequência de 11 partidas entre os onze iniciais do técnico Mano Menezes. Apesar da irregularidade, Edenilson se tornou um dos pilares da equipe tricolor. O meia, inclusive, é um dos capitães do Grêmio neste momento.