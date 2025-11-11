Garré tem última chance do ano para convencer Diniz e garantir espaço no Vasco

Garré tem última chance do ano para convencer Diniz e garantir espaço no VascoArgentino foi utilizado apenas uma vez nos últimos três meses e tem no período de treinos da Data Fifa uma oportunidade de se mostrar útil
O período de treinos da Data Fifa será a última oportunidade no ano para Garré conquistar um espaço no Vasco. O meia argentino ficou de fora dos últimos jogos devido a uma pubalgia. No entanto, se encontra em transição, próximo do retorno definitivo aos treinamentos com os demais companheiros.
Essa será a chance de Garré provar o seu valor junto ao técnico Fernando Diniz. Afinal de contas, desde a chegada do treinador, o argentino passou a jogar ainda menos. Foram apenas 8 jogos, todos saindo do banco de reservas. Na vitória sobre o Bahia, o meia foi utilizado pela última vez, a única oportunidade nos últimos três meses.
Garré foi comprado pelo Vasco junto ao Krylya Sovetov, da Rússia, em fevereiro, por 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões na cotação da época). Com contrato válido até dezembro de 2027, o jogador é um ativo do clube, mas não conseguiu se firmar. A avaliação é de que o argentino apresenta qualidade técnica, mas demonstra pouca intensidade, principalmente para jogar na ponta-esquerda, posição que chegou para ser titular.
Caso não consiga conquistar um espaço, Garré deve ser negociado pelo Vasco. Na última janela, o jogador recebeu sondagens do futebol argentino, mas não houve acerto financeiro com o Cruz-Maltino e na época, a comissão técnica de Fernando Diniz queria mais tempo para observação. No entanto, já avaliado, a tendência é de que haja acordo para, pelo menos, compensar o investimento que foi feito.