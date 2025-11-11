Garré tem última chance do ano para convencer Diniz e garantir espaço no Vasco

Argentino foi utilizado apenas uma vez nos últimos três meses e tem no período de treinos da Data Fifa uma oportunidade de se mostrar útil / Crédito: Jogada 10

O período de treinos da Data Fifa será a última oportunidade no ano para Garré conquistar um espaço no Vasco. O meia argentino ficou de fora dos últimos jogos devido a uma pubalgia. No entanto, se encontra em transição, próximo do retorno definitivo aos treinamentos com os demais companheiros. Essa será a chance de Garré provar o seu valor junto ao técnico Fernando Diniz. Afinal de contas, desde a chegada do treinador, o argentino passou a jogar ainda menos. Foram apenas 8 jogos, todos saindo do banco de reservas. Na vitória sobre o Bahia, o meia foi utilizado pela última vez, a única oportunidade nos últimos três meses.