Fluminense trabalha para ter Ganso à disposição no clássico com o Flamengo

Recuperado de uma lesão na panturrilha, meia tem treinado com o restante elenco e passa por uma período de recondicionamento físico / Crédito: Jogada 10

O Fluminense trabalha para o retorno de Paulo Henrique Ganso na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão muscular, o meio-campista tem treinado com o restante do elenco, porém seguiu de fora no duelo com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. No momento, a comissão técnica priorizou o recondicionamento físico para que o atleta esteja à disposição para o clássico com o Flamengo. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o camisa 10 não atua desde o dia 13 de setembro, no revés por 1 a 0 para o Corinthians, no Maracanã. Desde então, ele teve uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, que o tirou de combate mais uma vez.