Fluminense trabalha para ter Ganso à disposição no clássico com o Flamengo

Fluminense trabalha para ter Ganso à disposição no clássico com o FlamengoRecuperado de uma lesão na panturrilha, meia tem treinado com o restante elenco e passa por uma período de recondicionamento físico
O Fluminense trabalha para o retorno de Paulo Henrique Ganso na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de lesão muscular, o meio-campista tem treinado com o restante do elenco, porém seguiu de fora no duelo com o Cruzeiro, em Belo Horizonte. No momento, a comissão técnica priorizou o recondicionamento físico para que o atleta esteja à disposição para o clássico com o Flamengo. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, o camisa 10 não atua desde o dia 13 de setembro, no revés por 1 a 0 para o Corinthians, no Maracanã. Desde então, ele teve uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, que o tirou de combate mais uma vez.
Vale lembrar que o jogador teve uma miocardite, que é uma inflamação no músculo cardíaco, no início da temporada e passou por uma ablação. Ele enfrenta, portanto, por uma temporada mais distante dos gramados, visto que só esteve em campo em 23 partidas, com um gol e uma assistência.
“É um jogador que todos já conhecemos. Um atleta criativo que faz todos crescerem no jogo. Creio que já pode estar disponível para a reta final”, disse Zubeldía.
Por fim, com o empate, sem gols, com o Cruzeiro, o Fluminense soma 51 pontos, na sétima colocação, e segue vivo na busca pelo G5. Afinal, a equipe tem um ponto a menos que o Botafogo e dois que o Bahia, quinto e sexto colocados respectivamente. A equipe volta a campo no dia 19 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, pela 34ª rodada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidadeAceitar