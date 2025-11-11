Flamengo visa contar com convocados no Fla-Flu

Flamengo visa contar com convocados no Fla-FluMengo tem sete jogadores em suas seleções, mas pode fretar voo para ter o retorno de cinco deles; saiba mais
Entre lesionados e selecionáveis, o Flamengo terá muitos desfalques para o jogo contra o Sport, neste sábado (15/11), em rodada atrasada pelo Brasileirão. No entanto, buscará o retorno de cinco dos sete convocados na Data Fifa para o compromisso seguinte, na quarta-feira (19/11), em clássico contra o Fluminense, no Maracanã.
É o que diz o “ge”, em publicação desta terça-feira (11/11). O Rubro-Negro, afinal, tentará montar uma logística para contar com a volta dos jogadores que estarão na América do Norte a tempo do Fla-Flu – válido pela 34ª rodada do torneio nacional. São eles: Carrascal (Colômbia), Plata (Equador), Viña, Varela e de Arrascaeta (Uruguai). Curiosamente, os únicos dois que o Flamengo aceitará “perder” são os brasileiros Alex Sandro e Danilo, que estarão na Europa.
Assim, o clube organiza um voo fretado para os atletas que estarão na Costa Leste dos Estados Unidos, visando que a chegada ocorra no dia do clássico com o Fluminense. Uruguai e Equador jogam na véspera do duelo, no dia 18 de novembro, enquanto a Colômbia atua pela última vez na Data Fifa no dia 17.
Como em outras ocasiões, os departamentos médicos de Fla e das seleções conversaram sobre controle de carga dos jogadores, ainda que a decisão final recaia às comissões de Uruguai, Colômbia e Equador. Dessa forma, o Flamengo estudará a forma física de cada atleta a fim de determinar sua utilização (e por quanto tempo) no clássico.
Lesionados voltarão ao Flamengo?
Dentre os quatro jogadores atualmente no Departamento Médico, Léo Ortiz é o que tem maior chance de voltar ao time. Ele ainda se recupera de um estiramento no ligamento do tornozelo direito, mas tem chance de ir a campo. Jorginho, tratando lesão na coxa direita, enfrenta caso parecido.
Pedro ainda está com o antebraço direito imobilizado e tem previsão para voltar a treinar (de forma leve) com o grupo na quarta-feira. Por fim, Allan tem um problema crônico de fascite plantar, mas não deve preocupar nos próximos treinos.
