Fifa surpreende e começa a vender vagas de estacionamento para a Copa de 2026

Espaços para veículos custam de R$ 395 a R$ 922 por dia e podem sair mais caros que ingressos de edições anteriores

LEIA MAIS: Endrick perto de acerto com o Lyon para jogar até o fim da temporada

A Fifa começou a vender oficialmente vagas de estacionamento para os jogos da Copa do Mundo de 2026, uma novidade na história dos Mundiais. O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México, e as vagas já estão disponíveis nas plataformas oficiais de ingressos.

Os preços variam entre 75 e 175 dólares por vaga e por dia de jogo, o que equivale a aproximadamente R$ 395 a R$ 922. Assim como os ingressos, os valores aumentam conforme o torneio avança para as fases eliminatórias.

Para comparação, esses valores podem ser mais altos do que alguns ingressos da Copa do Mundo de 2022, no Qatar, quando era possível assistir a partidas por cerca de 50 euros (R$ 300 na época).

As vagas são exclusivas para quem já adquiriu ingressos para os jogos e estão sendo vendidas em quantidade limitada, principalmente nos estádios dos Estados Unidos, onde a demanda é maior.

Dessa maneira, a novidade da Fifa chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais, tanto pelo ineditismo quanto pelos preços. Isto porque, em alguns casos, os valores se aproximam do cobrado por um ingresso para o próprio jogo.