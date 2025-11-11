Faltam seis! Veja a reta final do Flamengo no Brasileirão

Faltam seis! Veja a reta final do Flamengo no BrasileirãoRubro-Negro tem mais três jogos no Rio de Janeiro e outros três fora; confira os adversários e prováveis datas
Após vencer o Santos e contar com o tropeço do Palmeiras no Mirassol, no último domingo (9/11), o Flamengo cresceu na briga pelo título brasileiro. Agora, com seis jogos restando para o fim do torneio, a luta afunila de vez entre os rivais interestaduais, empatados em pontos (68) após 32 partidas.
Dessa forma, veja com o Jogada10 a lista de jogos restantes para o Rubro-Negro na principal competição do país. Lembrando, é claro, que há possibilidade de a CBF alterar a data da partida contra o Atlético-MG, pela 36ª rodada, já que o Galo decide a Sul-Americana três dias antes (22/11), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Fla, por sua vez, tem a final da Libertadores no dia 29 contra o Palmeiras, em Lima.
LEIA MAIS: Julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, é adiado; veja nova data
Além disso, a própria entidade que comanda o futebol brasileiro ainda não confirmou datas e horários das últimas duas rodadas. O Flamengo encara Ceará e Mirassol, respectivamente, em suas partidas finais. Antes, porém, tem o jogo atrasado pela 12ª rodada contra o Sport, na Arena Pernambuco, neste sábado (15/11). Depois, no dia 19, encara o Fluminense no Maracanã, pela 34ª rodada. A partida seguinte será contra o Red Bull Bragantino, também no Maior do Mundo, no dia 22. Os compromissos seguintes são os citados acima: Atlético-MG (F), Ceará (C) e Mirassol (F) – todos com possibilidade de alteração de data.
Os últimos seis jogos do Flamengo no Brasileirão 2025
- vs Sport (F), 15/11 (sábado), às 18h30, Arena Pernambuco – 12ª rodada (jogo atrasado)
- vs Fluminense (F), 19/11 (quarta-feira), às 21h30, Maracanã – 34ª rodada
- vs Red Bull Bragantino (C), 22/11 (sábado), às 21h30, Maracanã – 35ª rodada
- vs Atlético-MG (F), 25/11 (terça-feira), às 21h30, Arena MRV – 36ª rodada
- vs Ceará (C), data e horário não definidos, Maracanã – 37ª rodada
- vs Mirassol (F), data e horário não definidos, Maião – 38ª rodada
