Faltam seis! Veja a reta final do Flamengo no Brasileirão

Rubro-Negro tem mais três jogos no Rio de Janeiro e outros três fora; confira os adversários e prováveis datas

Após vencer o Santos e contar com o tropeço do Palmeiras no Mirassol, no último domingo (9/11), o Flamengo cresceu na briga pelo título brasileiro. Agora, com seis jogos restando para o fim do torneio, a luta afunila de vez entre os rivais interestaduais, empatados em pontos (68) após 32 partidas.

Dessa forma, veja com o Jogada10 a lista de jogos restantes para o Rubro-Negro na principal competição do país. Lembrando, é claro, que há possibilidade de a CBF alterar a data da partida contra o Atlético-MG, pela 36ª rodada, já que o Galo decide a Sul-Americana três dias antes (22/11), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Fla, por sua vez, tem a final da Libertadores no dia 29 contra o Palmeiras, em Lima.