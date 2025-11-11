Fabinho fala sobre retorno à Seleção e elogia ex-companheiro Mané

Volante de 32 anos se diz feliz na Arábia Saudita e relembra histórico contra Carlo Ancelotti; última passagem dele na Seleção fora na Copa / Crédito: Jogada 10

O volante Fabinho, enfim de volta à Seleção após quase três anos, explicou a sensação de retornar ao ambiente da Amarelinha. Aos 32 anos, o jogador deu entrevista à CBF TV, nesta terça-feira (11/11), pincelando diversos assuntos, como seu histórico contra Ancelotti, a adaptação ao futebol saudita e o reencontro com Sadio Mané, de Senegal. Assim, o volante iniciou o papo afirmando que sente como se estivesse pela “primeira vez” na Seleção. “O sentimento de voltar a ser convocado depois de quatro, três anos fora é uma sensação nova. Vivendo novamente isso como se fosse a primeira vez. Chegar e ver sua roupa no quarto, sua mochila, ficar realmente olhando (risos). Ter essa sensação assim, de primeira vez é muito legal. A reação de famílias e amigos também.. ver essas pessoas, que estão no dia a dia, se alegrarem assim como você é bem legal. Então, estou aproveitando esse momento”, afirmou.

LEIA MAIS: Seleção perdeu para Senegal no começo do ciclo; o que mudou desde então? Sobre o clima na Seleção, Fabinho foi só elogios. Ele declarou que as mudanças táticas o agradaram, mas também fez questão de frisar o ambiente positivo nos treinos em sua volta. ” O que eu vi de fora é mais a equipe dentro de campo. Que a Seleção, desde que o treinador e a comissão chegaram, acho que se viu uma evolução. Já dá pra ver algumas mudanças táticas que ele colocou, e parece que a equipe conseguiu entender bem essa ideia. Os últimos amistosos jogaram bem, apesar de ter tido um resultado negativo no último jogo, deu pra ver que a Seleção joga bem. Mas, falando do ambiente, como eu já fiz parte disso durante muito tempo, eu sempre imaginei que o ambiente deveria ser muito bom como era antes, então a vontade de estar aqui, de viver o dia aqui, e de estar junto sempre era muito grande. Os jogadores entendem muito bem, a amizade é muito boa, o clima é bom”, enfatizou. Histórico contra técnico da Seleção Perguntado se já trabalhara com Ancelotti, o jogador revelou uma conversa de bastidores com Paul Clement, auxiliar do italiano na Seleção. Ele relembrou que não trabalhou com o ex-Real Madrid, mas que já o enfrentou – e o histórico favorece o comandante.

“Sim, eu estava até conversando com o Paul (Clement), auxiliar do Ancelotti, e a gente estava relembrando o passado para ver se a gente trabalhou junto no Real Madrid. E eu falei que não, que eu saí no final da temporada e eles chegaram no começo da temporada seguinte. Já enfrentei eles algumas vezes e na maioria das vezes não fui feliz nesse confronto. Ele ganhou quase todos quando ele estava no Real Madrid contra o Liverpool”, relembrou. Fabinho, então, detalhou sua vida na Arábia Saudita. O jogador, que defende o Al-Ittihad desde a temporada 2023/24, rasga elogios ao seu clube e até mesmo ao seu torcedor. “Tem sido uma experiência muito boa. A temporada passada foi muito boa, a nível coletivo e individual também. Nós ganhamos a Liga e a Copa Saudita, então foi o ano, pode-se dizer, assim que perfeito. Eu não tive nenhuma lesão, que é importante para mim, poder jogar e poder ajudar a equipe, então tive um nível bom também. Gosto de lá, a torcida (Al-Ittihad) eu creio que é a melhor torcida da Arábia, então é legal ir para cada jogo em casa, sabendo que o campo vai estar lotado. Não só em casa, porque eles viajam muito e também os jogos fora de casa. No geral estou bem adaptado à vida saudita, gosto de lá”, revelou.