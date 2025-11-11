Exame de raio-x mostra evolução na recuperação de Pedro

O Flamengo considera que a recuperação está ocorrendo dentro do esperado. Dessa forma, o centroavante deve iniciar a transição até o fim desta semana. Assim, Pedro trocará a imobilização no antebraço por outra que fica abaixo do cotovelo, o que dará mais mobilidade.

Pedro evoluiu na recuperação. Sem jogar há quase um mês, o centroavante realizou exame de raio-x nesta última segunda-feira (10) e apresentou evolução no tratamento. Dessa forma, o camisa 9 do Flamengo iniciará o processo de transição para os trabalhos com bola, sozinho e sem contato com o restante do elenco, de acordo com a “ESPN”.

Caso tudo ocorra dentro do previsto, a tendência é que Pedro comece trabalhos mais intensos com o grupo na metade da próxima semana. Contudo, ainda com impacto reduzido devido à lesão. Dessa forma, a expectativa do Flamengo é de que o camisa 9 volte aos gramados antes da final da Libertadores, no dia 29 de novembro.

Pedro sofreu uma fratura sem desvio na ulna direita na vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Racing, da Argentina, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. Desde então, o centroavante está com o braço imobilizado e perdeu cinco jogos. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado (15), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, em jogo atrasado pela 12ª rodada do Brasileirão.

