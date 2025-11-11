Endrick perto de acerto com o Lyon para jogar até o fim da temporada

Atacante deve ser emprestado pelo Real Madrid em janeiro e busca mais oportunidades antes da Copa do Mundo / Crédito: Jogada 10

Endrick está muito perto de trocar o Real Madrid pelo Lyon. O atacante deve ser emprestado ao clube francês entre janeiro e junho de 2026, e as conversas entre as partes avançaram nos últimos dias. O acordo, que já está em fase de troca de documentos, deve ser oficializado quando a janela de transferências reabrir. LEIA MAIS: Ancelotti deixa portas da Seleção Brasileira abertas para Endrick

As negociações começaram há poucas semanas, mas o jovem brasileiro se mostrou empolgado com a chance de jogar na França desde o início. Nem o recente interesse do Manchester United, que busca um substituto para o lesionado Šeško, mudou seus planos. Endrick quer minutos, vitrine e sequência — três coisas que hoje ele não encontra em Madri, mas considera essenciais para seguir no radar da Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti, inclusive, vê com bons olhos a ideia do empréstimo. O treinador entende que o atacante precisa de mais rodagem antes de ganhar espaço fixo no elenco do Real. O Lyon e o Real Madrid mantêm discrição sobre os termos do negócio, mas uma coisa já está definida: não haverá cláusula de compra. O clube espanhol quer somente que Endrick ganhe experiência, sem abrir mão de seu potencial a longo prazo. Pessoas próximas ao jogador já começaram a buscar casa em Lyon, o que indica que o acordo está praticamente fechado. Apesar disso, a assinatura só acontecerá perto de 1º de janeiro, data de abertura da janela. Há ainda gatilhos no contrato que permitem ao Real cancelar a operação se surgirem lesões no ataque durante o mercado.

No Lyon, a expectativa é grande. O time tem enfrentado dificuldades no setor ofensivo. Isto porque o tcheco Pavel Sulc, artilheiro da equipe, marcou somente cinco vezes na temporada. Dessa maneira, um centroavante jovem, veloz e ambicioso pode dar o impulso que falta ao time. O clube ocupa a sétima posição no Campeonato Francês e também na Liga Europa. Endrick esteve no radar de outro times europeus Endrick recebeu sondagens de outros times europeus, inclusive de maior peso, mas sua prioridade é jogar com frequência. O Real até preferia vê-lo emprestado a outro clube espanhol, já que o atacante está há um ano e meio no país, mas o jogador prefere novos ambientes. Além da estrutura e do calendário competitivo, o Lyon agrada pela forte presença brasileira e pela confiança no técnico Paulo Fonseca. O português tem histórico positivo com atletas do Brasil, com passagens por Porto, Braga e Shakhtar Donetsk.